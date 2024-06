Már a héten bejelentheti új edzőjét a Telekom Veszprém

Az elmúlt években rengeteg neves edző fordult meg Veszprémben, de BL-t egyik­nek sem sikerült nyernie. Pascualnak fantasztikus eredményei vannak, a neve az egyik legjobban csengő a szakmában, de ő sem varázsló. A keret ennél már nem lehet erősebb, az idény elején mindenki azt mondta, ha most nem nyerik meg BL-t, akkor soha, bár az is igaz, hogy ezt lassan minden évad elején elmondjuk. Viszont a csapat messze nem hozta ki magából azt, amire hivatva van, szerintem nem úgy használták és forgatták, ahogyan kellett volna, több játékos a középszintet sem ütötte meg. A gárda talán túlságosan ráhagyatkozott a Remili, Fabregas kettős játékára, amit az Aalborg semlegesített a BL-negyeddöntőben, így meg is akadt a játék. A Veszprémnek voltak szenzációs meccsei is, a Magdeburg vagy a Barca ellen idegenben, de ez nem elég. Ennél a klubnál az utóbbi időben min­den edzőnek előbb-utóbb az állásába került, ha nem szerezte meg a BL-trófeát, de Hajnal Csaba idejében egyetlen edző sem úszta meg, ha elveszítette a bajnokságot. Momir Ilics óriási játékos volt, mindig is kedveltem, de az edzőváltást most időszerűnek érzem, jól sülhet el, ha egy tapasztalt szakmai tekintélyt hoznak ide. Bár csak halkan kérdem, mi van akkor, ha Pascuallal sem nyeri meg a BL-t a Veszprém, akkor kit hoznak ide?!