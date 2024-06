Már el is búcsúzott Rosta Miklóséktól a Veszprémbe tartó edző

Mint azt a Fanatik és Gazeta Sporturilor román lapokra hivatkozva megírtuk, a Telekom Veszprém kivásárolja szerződéséből a Dinamo Bucuresti spanyol edzőjét, Xavi Pascualt, akinek irányításával a csapat román bajnok és kupagyőztes, illetve Európa-liga-négyes döntős volt.

Hétfőn délután a Dinamo Bucuresti közösségi oldalán ismerte el, hogy Xavi Pascual távozik a csapattól, a szakember pedig hosszú bejegyzésben búcsúzott el a klubtól.

„Sosem voltam az a személy, aki pletykákkal, feltételezésekkel foglalkozik, azt meghagyom másoknak, személy szerint nem érdekelnek. Nem szeretem a médiát használni és spekulációkra ösztönözni, ezért írom ezt a levelet nektek Eljött az ideje, hogy elbúcsúzzak a CS Dinamo Bucuresti családtól. Különböző okok kényszerítenek arra, hogy nagyon körültekintően hozzam meg ezt a döntést és remélhetőleg ez a helyes a magam és a klub számára is. Az összes döntésemben, amit az életben hoztam mindig hagytam, hogy az ösztöneim vezessenek. Ugyanaz az ösztön hozott ide Bukarestbe három éve és igazam lett. Egy illúzió vezérelt és szerintem brilliáns időszak volt, legalábbis számomra. Nem volt könnyű meghozni a döntést, hogy Bukarestbe jöjjek és megpróbáljak valami nagyszerűt építeni. Három idény alatt három nemzeti bajnokságot, két szuperkupát és két román kupát nyertem. Bejutottunk az egyenes kieséses szakaszba a Bajnokok Ligájában és a világ legjobb csapataival versenyeztük, közülük pedig sikerült néhányat legyőznünk. Bejutottunk az Európa-liga négyes döntőjébe és a világ legjobb játékosait láthattuk játszani és közülük néhányan a Dinamo mezét viselték! De most ugyanez az ösztön azt súgja, hogy az idény végén külön kell válnunk. De ezt szakmailag értem, mert érzelmileg lehetetlen, hogy megváljak ettől a klubtól. Dinamo-szurkolónak érzem magam, mindig a legjobbat fogom kívánni a csapatnak és mindig segíteni fogok. Szeretném megköszönni, hogy aggódtak értem és a családomért. Köszönet minden támogatónak, menedzsernek, szponzornak, a klub dolgozóinak, a játékosoknak, edzőknek és mindenkinek, aki támogatott minket. Nem tudom szavakkal leírni, mennyi támogatást kaptunk a Dinamo családban. Éreztem a támogatást és megértettem, mit jelent Dinamo-szurkolónak lenni, de mint mindenben, az életben is vannak ciklusok és személy szerint azt hiszem, az enyém itt ért véget. Három felejthetetlen, nagyon intenzív év volt, melyekben a jó pillanatok felülmúlták a kevésbé jókat. Soha nem felejtem el, mennyire élveztem veletek a meccseket a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában, teli csarnokkal és hihetetlen szurkolókkal. Hiányozni fog ez a hangulat! Szeretném, ha a csarnok újra megtelne a BL-ben és az összes szurkoló lökné a csapatot. Szeretném újra élvezni ezt az érzést, de majd a lelátóról és szurkolóként!” – írta levelében Xavi Pascual, aki minden bizonnyal a Telekom Veszprémnél folytatja pályafutását, ám ehhez a bakonyiaknak is be kell jelenteniük Momir Ilics távozását, akinek egyébként lejár a szerződése.