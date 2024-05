Bánhidi Bence szerint hideg fejjel kell játszaniuk Szegeden

Nemcsak annyi történt a Telekom Veszprém–OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda bajnoki döntő első mérkőzésének elején, hogy Dean Bombac súlyos sérülése (agyrázkódása és eltört állkapcsa) miatt a vendégek hét perc után elvesztették egyik kulcsemberüket, aki ráadásul már nem is léphet pályára a fináléban, de a taktikán is változtatnia kellett Kárpáti Krisztián edzőnek.

„Mivel gyorsan történt minden, hirtelen nem is tudtuk, mi történt, majd utána az edzőknek újat kellett húznia, mert Miguel Martins érkezett Deki helyére – mondta a Nemzeti Sportnak Bánhidi Bence, a szegediek válogatott beállója. – Ezzel a terv is változott, mert eredetileg szerettünk volna többet játszani két irányítóval, így viszont Szita Zoltán és Bodó Richárd is több lehetőséget kapott, előbbi ráadásul irányítóként. Először még sikerült visszakapaszkodnunk, de amikor legközelebb előttünk volt a lehetőség még a szünet előtt, buta hibákat követtünk el, és olyan szituációba mentünk bele, amelyből nem jöttünk ki jól, így hattal elment a Veszprém.”

A vendégek a második játékrész elején hét a hat elleni támadójátékkal próbálkoztak, de nem jött be, nem tudtak visszakapaszkodni, sőt, a negyvenötödik percben már tíz gól volt az Építők előnye. Bánhidi szerint egyrészt Bombac kiesése miatt volt hullámzó a teljesítményük, hiszen új felállást és új taktikai elemeket kellett élesben tesztelniük, másrészt Luka Stepancic sérülése miatt jobbátlövőposzton is meggyengültek, Imanol Garciandia egyedül maradt, így egyszerűen elfogytak a mérkőzés végére.

„A második félidő elején már érezni lehetett, hogy ez a hajó elment, és az első meccset nem tudjuk megfordítani – emlékezett vissza Bánhidi. – Tudjuk, mi történt Dekivel, rá már sajnos nem számíthatunk a folytatásban, de sokkal higgadtabban, hideg fejjel kell kézilabdáznunk Szegeden. Az első meccsen az volt a nagy hibánk, ami többször is jellemző volt ránk az idény során, hogy gyorsan akartuk ledolgozni a hátrányunkat, ez pedig kapkodásba csapott át. Így történt a Veszprém ellen is, pedig támadásról támadásra, fegyelmezetten kellett volna építkeztünk, hogy meg tudjuk fogni a lerohanásaikat.”

A játékos szerint nehéz esélyekről beszélni, hiszen a Szeged és a Veszprém idénybeli hat összecsapásából mind a hatot az utóbbi nyerte meg, ráadásul a kupadöntőt leszámítva mindegyiket meglehetősen simán. Bánhidi szerint nehéz pariban lenni olyan ellenféllel, amelynek két olyan erős sora van, hogy szinte nincs is köztük különbség, és amelyeket könnyen forgathat a Momir Ilics–Gulyás Péter edzőpáros. Így ígérni sem akar semmit, csak annyit tud garantálni, hogy mindent megtesznek, és a hatvanadik perc végén meglátják, ez mire volt elég.

A bajnoki döntő második mérkőzését a szegedi Pick Arénában rendezik meg szerdán 18 órától, és ha a Veszprém ezúttal is győz, megvédi a bajnoki címét, míg hazai győzelem esetén pénteken harmadszorra is összecsapnak a csapatok, újra a Veszprém Arénában. Győzelemmel a Veszprém egyébként megőrizhetné hibátlan NB I-es mérlegét az idényben, miután története során ötödször százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg az egységesített alapszakaszt.