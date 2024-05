Ligetvári a Bombacnak okozott sérülésről: „Csak annyit csináltam, hogy beleálltam”

„A bajnoki döntő teljesen más, mint egy átlagos mérkőzés. Próbáltunk nagyobb különbséget kialakítani, ami csak a végén sikerült – fogalmazott a 28 éves játékos. – Csak az utolsó hét-nyolc percben éreztem, hogy megvan, addig kicsit hullámzó volt a meccs, a Szeged mindig visszajött, próbált valami újdonságot előhúzni, olyat is, amit előtte soha. Tudom, hogy a kényszer szülte, de Szita Zoli például nem tudom, játszott-e irányítót valaha.”



Ligetvári szerint hazai pályán van esélye a Szegednek, amely az idény során legyőzte a dán Aalborgot, a lengyel Kielcét és a norvég Kolstadot is, és abban is biztos, hogy a második meccsen nagyobb energiákat kell megmozgatniuk a sikerért, mint a bajnoki döntő első mérkőzésén, amelyen 35–28-ra nyertek. Szegeden azonban egy egygólos hazai siker is elég lenne ahhoz, hogy harmadik meccset rendezzenek.



„Mi nem szeretnénk harmadik mérkőzést, a jövő héten bajnokok akarunk lenni Szegeden. Most erre koncentrálunk minden erőnkkel, hogy utána kicsit pihenhessünk, mert jön az olimpia, oda pedig újra kell minden energia, hiszen a hazánkat képviseljük” – tette hozzá Ligetvári. A bajnoki döntő második mérkőzését szerdán 18 órától a szegedi Pick Arénában rendezik, az esetleges harmadikat pedig két napra rá Veszprémben.

Három légiósukat is elbúcsúztatták a hazaiak, akik – könnyen lehet – utoljára léptek pályára a Veszprém Arénában: nyáron a svéd beálló Andreas Nilsson (18), a francia irányító Kentin Mahé (35) és az egyiptomi jobbátlövő Jahja Omar (5) is távozik a klubból. Nilsson a svéd Önnereds HK, Mahé a német Gummersbach, Jahja pedig a francia PSG együttesében kezdi a következő idényt.

„Kicsit megkönnyeztem a búcsúztatásukat. Nilsson rengeteget segített, istápolt és támogatott, amikor Carlos Ortegánál először felkerültem a nagycsapatba. Nemcsak hívott magával mindig, de megmutatta, hogyan legyek profi, és nagyon sokat tanultam tőle. Mahéval nagyon jó barátságban vagyok, az esküvőmön is ott volt, Jahjával pedig szomszédok vagyunk. Három olyan játékos távozik, aki nagyon közel áll hozzám” – mondta Ligetvári Patrik.

Mindhárom távozó játékos utolsó meccse lehet Építők-mezben a szerdai szegedi találkozó, ha a vendégek ott is nyerni tudnak. Nilsson 2014-ben, Mahé 2018-ban, Jahja pedig 2019-ben érkezett Veszprémbe. Hármas búcsú Veszprémben



A meccset 35–28-ra a Veszprém nyerte, a párharc az egyik csapat második győzelméig tart.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

DÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

TELEKOM VESZPRÉM–OTP BANK-PICK SZEGED 35–28 (19–13)

Veszprém, 4116 néző. V: Hargitai Markó

VESZPRÉM: CORRALES – VAJLUPAU 4, J. OMAR 8 (3), REMILI 4, FABREGAS 5, Casado 3, Elísson 2. Csere: Jensen (kapus), Ligetvári, Sandell, Pesmalbek, Nilsson 1, MAHÉ 5 (1), Koszorotov 3, Végh. Edző: Momir Ilics

SZEGED: Imsgard – Sostaric 2, GARCIANDÍA 6, Bánhidi 2, Mackovsek 4, Gaber, Bombac. Csere: Mikler (kapus), Frimmel 4, MARTINS 6 (3), Bodó 2, Szita 1, Jelinic 1. Edző: Kárpáti Krisztián

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 12. p.: 9–3. 26. p.: 14–13. 30. p.: 19–13. 38. p.: 23–16. 45. p.: 28–18. 51. p.: 30–21. 58. p.: 35–27

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Momir Ilics: – Nagyon erősen nyitottuk a meccset, remekül teljesítettünk, különösen védekezésben. A kapusunk is mindenhol ott volt. A cserék után voltak rosszabb perceink, olyan periódusok, amikor úgy tűnt, elcsúszhatunk, az első félidő végén ugyanakkor ismét formába lendültünk. Az öltözőben arról beszéltünk, hogy úgy kell folytatnunk a meccset, ahogy a szünet előtt abbahagytuk, és ez sikerült is. Boldog vagyok, de még nem értünk el semmit, nem lesz könnyű nyerni Szegeden.

Kárpáti Krisztián: – Saját magunknak köszönhetjük a nagy különbséget, hiszen ziccereket hibáztunk rögtön a meccs elején. Aztán még sikerült visszakapaszkodnunk, egy gól volt csak a különbség. Történtek olyan dolgok a pályán, amelyek szerintem nem kézimeccsre valók, meg is lett az eredménye. Én is hibáztam, ki kellett volna kérnem a második időt, amikor szétestünk fejben, mert a Veszprém nagyon erős csapat, abban a pillanatban, hogy elveszítjük a koncentrációt, átszalad rajtunk, és eldönti a meccset.