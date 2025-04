Valter Attila: A Giro nincs a terveim között

MÁRCIUS ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN versenyzett először idén Valter Attila, az olimpiai negyedik országúti kerékpáros két franciaországi egynapossal kezdte az idényt, a Faun Ardeche mezőnyében 32., a Faun Drome-on 21. lett. A fehér murvás részeiről nevezetes Strade Bianchén magáért mehetett, ám ezúttal nem tudta megismételni korábbi előkelő eredményeit, a 22. helyen végzett. Két nappal később már a Tirreno–Adriatico nevű egyhetesen szerepelt, immár segítőként számított rá csapata. A márciust egy újabb olasz klasszikussal, a Milánó–Sanremóval zárta le, a legendás versenyen 35. lett.

„Sokat gondolkodtam a kezdésen, a fizikai formát tekintve is fontos mindig előrelépni, mert bármennyire is erősnek érzem magam, láthatóan mindenki más is az – mondta az Eurosportnak Valter. – Leginkább a mentális rész volt az, ami nem ment könnyen. Ha megnézem az eredményeimet, akár a Sanremót, akár az előtte lévőket, mindig ott vagyok az elején, de ezek mégsem azok, amelyekkel elégedett lennék.”

A magyar kerékpáros legközelebb az április 7-én kezdődő hatszakaszos Baszk körversenyen teker, majd az ardenneki klasszikusokon láthatjuk, az idény első háromhetesén, a Giro d’Italián viszont nem indul.

„A Giro nincs a terveim között. A csapat sem tervezte, én sem erőltettem, szerettem volna egy másfajta naptárat. Közel áll a szívemhez, de nem kell minden évben teljesíteni, úgyhogy az idén mások a prioritások.”

Valter szerződése az év végén lejár a Vismánál. Nagyon szeret a csapatnál lenni, így fő célja, hogy maradjon, ezzel kapcsolatban aktívan folynak a tárgyalások.