Kerékpár: győzelemmel tért vissza decemberi bukása után a kétszeres olimpiai bajnok

Négy és fél hónap. Ennyi idő telt el mióta a kétszeres olimpiai, háromszoros világbajnok, korábbi Remco Evenepoel december elején egy edzésen ütközött egy postáskocsival, s kulcscsontját, több bordáját, karját, lapockáját is eltörte, majd utóbb kiderült, a tüdeje is károsodott. A 25 éves klasszis mára sikerrel felépült és a hosszú regeneráció után az idei Brabantse Pijl versenyén tért vissza. A belgiumi Beersel és Overijse közötti 162.6 kilométeres távon viszonylag hamar kialakult a nap szökése, ám két percnél jobban nem tudtak meglépni a szökevények, akiket az overijsei körözéshez érve be is ért a mezőny. Az a mezőny, amelynek jó 50 kilométerrel a vége előtt az élére állt a két fő esélyes Wout van Aert és Remco Evenepoel, és főleg utóbbi erőfeszítései nyomán sikerült is szétzilálni a főcsoportot. Végül a fiatal brit, Joseph Blackmore társaságában hármasban meg is léptek a többiektől, sőt, az utolsó kör elejére a két belga kettesben maradt az élen. A sprintet Evenepoel indította az élről 150 méterre a céltól, s Van Aertnak nem volt esélye, hogy megelőzze honfitársát, csak annyit tehetett, hogy a célba érés után sportszerűen gratulált legyőzőjének.

A BEFUTÓ

Az üldözők 27 másodperccel a páros után érkeztek meg, a harmadik helyet a portugál António Morgado szerezte meg.

Evenepoelnak nem lesz sok ideje élvezni a győzelem ízért, vasárnap ugyanis a hollandiai Amstel Gold Race-en indul, ahol hosszú idő után versenyezhet a világbajnok Tadej Pogacar ellen – ezen a versenyen a férfiaknál Valter Attila, a nőknél pedig Vas Blanka és Zsankó Petra is rajthoz áll.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR

DE BRABANTSE PIJL (Beersel–Overijse, 162.6 km)

1. Remco Evenepoel (belga, Soudal Quick-Step) 3:35:14 óra

2. Wout van Aert (belga, Visma-Lease a Bike) azonos idő

3. António Morgado (portugál, UAE) 27 másodperc hátrány