Eisenkrammer Károly: A Kékestetőn dőlhet el a Tour de Hongrie

Az 1992-es barcelonai olimpikon az M4 Sport szerdai Nemzeti Sporthíradójában azzal kezdte, hogy sok minden hatással van a lebonyolításra, és rendre beesik egy-egy váratlan probléma.

„Az első szakaszunk például Győrben lesz, a rajt helyszíne néhány száz méterre található az állatkerttől, és a száj- és körömfájásjárvány miatt változtatnunk kell, most ennek az újratervezésén is dolgozunk. A résztvevő csapatokat már ismerjük, de hogy melyikük melyik sztárját hozza el, az az utolsó napokban dől el. A hatszoros Tour de France- és háromszoros Tour de Hongrie-szakaszgyőztes Dylan Groenewegenre mindenképpen számítunk, de igyekszünk úgy alakítani a versenyt, hogy ne csak a sprintekről szóljon, lesznek hegyes etapok is, például a Kékestetőn. Ott dől majd el várhatóan, hogy ki kapja meg a legjobb magyarnak járó fehér trikót” – jelentette ki a 885 kilométeres viadal főszervezője.

Eisenkrammer Károly közölte, Fetter Erik indulására biztosan számítanak a magyar United Shipping csapatban, a 25 éves bringás mindenképpen esélyes a fehér trikóra. Ott lesz a rajtnál a négyszeres fehér trikós és 2019-ben ezüstérmes Dina Márton is, méghozzá spanyol csapata első számú versenyzőjeként.

„Összegezve azt szeretném, hogy minél több településen tegyük szerethetővé ezt a versenyt, és minél több helyen legyenek tömegek az út mellett, és szurkoljanak a három magyar csapatnak, illetve a külföldi csapatokban tekerő magyaroknak” – tette hozzá.

A május 14. és 18. között sorra kerülő, 46. Tour de Hongrie-t – amely a budapesti Szent Gellért térről indul – az M4 Sport élőben közvetíti.