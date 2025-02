Zsankó Petra indul a csütörtökön kezdődő UAE Touron

A Ceratizit Pro Cycling Team tavaly szeptember végén jelentette be, hogy januártól szerződtette Zsankó Petrát, aki a múlt hónap végén be is mutatkozott új csapatánál: három mallorcai egynapos versenyen szerepelt, s egy bemelegítő 46. hely után a 12., majd a 7. helyen zárta a 110-130 kilométer közötti távú viadalokat. A kiváló idénykezdetnek meg is lett a gyümölcse, a német istálló szerdán közzétette, a csütörtöktől vasárnapig tartó UAE Touron induló keretét, amelyben a vasszécsényi bringás is helyet kapott.

Ezzel Zsankó World Tour-csapat tagjaként első többnapos versenyén szerepel majd, s a női UAE Tour első magyar résztvevője lesz – a férfiaknál a 2021-es indulása után tavaly másodszor volt ott Valter Attila, s az összetett ötödik helyén zárt. Az Arab Emírségekben harmadik alkalommal sorra kerülő női WT-versenyen az első kettő és a negyedik nap útvonala teljesen sík, így a viadal minden bizonnyal a harmadik etapon dől el, amikor az 1031 méter magas Dzsabal Hafit csúcsára teker fel a mezőny a 152 kilométeres szakasz végén a befutóhoz.