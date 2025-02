UAE Tour: Zsankó Petra tömegbukásba keveredett, de a főmezőnnyel ért célba az első szakaszon

Amint arról beszámoltunk, Zsankó Petrával a mezőnyben csütörtökön kezdetét vette az idei női UAE Tour, vagyis az Arab Emírségekben zajló, négy szakaszból álló országúti kerékpáros-körversenyen.

Az első, gyakorlatilag sík, mindössze 266 méter szintkülönbséget tartalmazó 149 kilométer hosszú szakasz a dubai rendőrség Tisztiklubjától indult, s szinte végig autópályán haladva tért vissza a dubai kikötőhöz. Hamar meglépett egy háromfős szökevénycsoport, a legnagyobb előnye a szökésnek majdnem kilenc perc is volt már, ám a mezőny rohamosan csökkenteni kezdte a különbséget. A trió beérése bő 50 kilométerrel a cél előtt kissé megakadt, amikor a mezőny hátsó traktusában hatalmas tömegbukás történt, körülbelül 40 bringás került a földre vagy kényszerült megállásra. Köztük volt Zsankó Petra is, aki ugyan nem került a földre, de megsérült a kerékpárja, ám miután új bringát kapott, egy nagyobb csoporttal a többiek után eredt, és nagyjából tíz kilométer után vissza is ért a mezőnyhöz.

A BUKÁS

🚴‍♀️🇦🇪 | Een enorme valpartij tijdens de eerste etappe van de UAE Tour! Schakel nu live in voor de finale in Dubai! 🏜️⛰️ #UAETour pic.twitter.com/f7JT5ntPmS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 6, 2025

A szökést az utolsó tíz kilométeren belül érte be a sprintre készülő mezőny, Zsankó csapatának, a Ceratizitnek azonban nem jött össze a felvezetés a sprintere, Mylene de Zoete számára – a magyar bringás a főmezőnnyel azonos idővel, a 46. helyen ért célba. A szakaszelsőséget az idei első versenyét teljesítő, az UAE Tour korábbi két kiírásában három szakaszt megnyerő holland Európa-bajnok Lorena Wiebes szerezte meg, aki két kerékpárnyi előnnyel győzött két honfitársa, Charlotte Kool és Nienke Veenhoven előtt. Ezzel egyébként a Vas Blankát foglalkoztató holland csapatnak megvan az idei első győzelme.

UAE TOUR

1. SZAKASZ (Dubai Rendőrségi Tisztiklub–Dubai kikötő, 149 km)

1. Lorena Wiebes (holland, SDWorx) 3:57:37 óra

2. Charlotte Kool (holland, Picnic Post NL) azonos idő

3. Nienke Veenhoven (holland, Visma Lease a Bike) a. i.

...46. Zsankó Petra (Ceratizit Pro Cycling) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Lorena Wiebes (holland, SDWorx) 3:57:37 óra

2. Charlotte Kool (holland, Picnic Post NL) 4 másodperc hátrány

3. Nienke Veenhoven (holland, Visma Lease a Bike) 6 mp h.

...46. Zsankó Petra (Ceratizit Pro Cycling) 10 mp h.

A vasárnapig tartó verseny pénteken az Al Darfa–Al Mirfa közötti sík, 111 kilométer hosszú szakasszal folytatódik.