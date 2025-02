Tadej Pogacar az Arab-félszigeten, Vingegaard Portugáliában kezdi az idényt

Tadej Pogacar 2024-ben majdnem mindent vitt, ahol elindult, az UAE szlovén kerékpárosa megnyerte többek között a Giro d’Italia és a Tour de France összetettjét, világbajnok lett, versenyévét olaszországi egynaposokkal zárta, a Giro dell’Emilián és az Il Lombardián is győzelmet aratott. Az idén először a hétszakaszos UAE Touron láthatjuk majd, az Arab Emírségekben zajló viadalt eddig kétszer, 2021-ben és 2022-ben nyerte meg. Márciusban két olaszországi egynaposon méreti meg magát, a Strade Bianchén 2024-ben nagy fölénnyel győzött, a Milánó–Sanremón viszont be kellett érnie a harmadik hellyel. A hónap végén és április elején Belgiumban teker majd a tervek szerint, a Giro viszont, úgy néz ki, kimarad neki az idén.

Jonas Vingegaard tavaly áprilisban a Baszk körön nagyot bukott, ami döntően meghatározta az évét, az augusztusi Tour de Pologne összetettbeli győzelmét követően nem versenyzett. A Visma dán kiválósága ebben az évben Portugáliában kezd, az ötszakaszos Algarve indulói között találjuk a Vuelta a Espana előző kiírásának piros trikósát, a szlovén Primoz Roglicot is. Ha már szóba került Spanyolország, Vingegaard a Katalán körversenyen is teker, előtte a Párizs–Nizzán láthatjuk.

A már említett baszkföldi bukásban Remco Evenepoel is megsérült, a belga kerékpáros a Tour de France-on Pogacar és Vingegaard mögött harmadik lett, a párizsi olimpián viszont ő volt a középpontban, az időfutamot és a mezőnyversenyt is megnyerte. December elején azonban edzés közben nekiment egy postás furgon ajtajának, aminek következtében több csontja eltört és a tüdeje is károsodott. A Soudal Quick-Step bringása az idén a Tour de France-ra össz­pontosít, ha minden jól megy, április második felétől már versenyezhet. A Tourra a Critérium du Dauphinén hangolna, a tervek szerint Pogacar és Vingegaard is hasonlóképp tesz majd. A szlovénnel előtte az április 20-i Amstel Gold Race nevű viadalon is összemérhetik erejüket.

A Visma magyarja, Valter Attila tavaly ötödik lett az UAE Touron, az idén nem indul, franciaországi egynaposokkal kezd az első márciusi hétvégén. A fehér murvás borításáról híres Strade Bianchén és a Milánó–Sanremón Pogacarhoz hasonlóan indul Valter is, köztük a hétszakaszos Tirreno-Adriaticón segítőként számít rá csapata.