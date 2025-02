Dér Zsolt: Vas Blanka ötödik helye nagyon szép eredmény

„Bizonyította, hogy ebben a konkurenciában is tud nyerni – utalt Dér Zsolt a maasmecheleni világkupa-viadalon aratott győzelemre. – A világbajnoki pálya másoknak kedvezőbb volt, neki pedig valószínűleg nem volt a legeslegjobb napja. Ennek ellenére ez az ötödik hely nagyon-nagyon szép eredmény, úgyhogy nem kell ezért szomorkodni, ez nem egy gyenge eredmény, hanem pozitívan kell értékelni.”

Kitért az utánpótláskorú versenyzőkre is, Takács Zsombor 13. lett, ez megfelelt az előzetes várakozásoknak. A szövetségi kapitány meglátása szerint a felnőtt magyar bajnok Vas Barnabás szintén be tudott volna jönni a legjobb tíz-tizenöt környékén, amennyiben betegség miatt nem kényszerül a vb kihagyására. Az U23-as Bruchner Regina és a junior Berencsi Benedek azzal, hogy a középmezőnyben végeztek, ugyancsak hozták azt, amit előzetesen várt tőlük.

Beszélt az országúti World Tourban a Ceratizit-WNT színeiben ebben az idényben bemutatkozó Zsankó Petráról is, aki harmadik versenynapján a 7. helyen ért célba az emelkedővel zárult Trofeo Binissalem-Andratx nevű egynapos viadalon. Mint mondta, meglepte a jó teljesítmény, miután az idény eleji spanyol versenyek többsége „általában eléggé hegyes”.

„Ugye ez nem feltétlenül az ő testalkatának fekszik, de meglepően jól ment. Jó, hogy pontszerzés szempontjából Vas Blanka mellett már rá is lehet hagyatkozni” – emelte ki a szövetségi kapitány.

Hozzátette, a férfiaknál abban bízik, hogy idén még több lehetőséget kapnak a bizonyításra a magyar versenyzők. Kiemelte, hogy ebben az idényben a tavalyi egyhez képest három kontinentális magyar csapat van (Team United Shipping, Karcag Cycling ÉPKAR, Epronex-Hungary), ráadásul az olasz bejegyzésű, de magyar névadó szponzorral rendelkező MBH Bank Ballan CSB is öt magyar bringást foglalkoztat, emellett több kerékpáros is külföldi profi csapatnál teker.

„Ez jót kell, hogy tegyen a magyar kerékpársportnak” – fogalmazott.

Dér Zsolt (balra) egy tavalyi sajtótájékoztatón Valter Attila, Vas Blanka és Schneller Domonkos szövetségi elnök társaságában (Fotó: Török Attila)

Valter Attila a Visma-Lease a Bike-ban több jelentős megmérettetésen is saját magáért tekerhet, Dér reményei szerint ezt a legjobb öt-tíz közé kerüléssel hálálja majd meg a magyar bajnok. Az Euskaltel-Euskadihoz igazolt, így az elmúlt évhez képest egy szinttel magasabb bejegyzésű csapatnál tekerő Dina Mártontól pedig arra számít, „bizonyítani fogja azt, hogy miért szerződtették vissza pro kategóriába”.

„Az elmúlt két éve eléggé ütősre sikeredett, ezt a lendületet tovább kell vinnie. Mutassa meg, tényleg ott a helye azok között a versenyzők és csapatok között, ahol most van” – nyilatkozott.

Az ugyanakkor vegyes érzéseket kelt benne, hogy az elmúlt évekkel ellentétben, amikor rendre rajthoz állt a magyar válogatott a Tour de Hongrie-n, a május 14. és 18. között sorra kerülő magyar körversenyen ezúttal valószínűleg nem így lesz.

„Nem marad már olyan hadra fogható magyar versenyző, aki ilyen színvonalú mezőnyben tudna tisztességesen helytállni. Ezért valószínűleg az a döntés fog születni, hogy nem indul válogatott a százéves Tour de Hongrie-n. Ez egyrészt pozitív, hiszen azért alakulhatott ki ilyen szituáció, mert a magyar versenyzők csapatszínekben indulnak. Másrészt viszont nyilván szomorú, jó lenne mindig erős válogatottal részt venni a hazai körversenyen. Ez valószínűleg idén nem fog sikerülni” – fejtette ki Dér Zsolt, aki felidézte: tavaly Dina Mártonnal elhódították a legjobb hazai versenyzőt illető fehér trikót, 2019-ben pedig Lovassy Krisztiánnal szakaszt tudtak nyerni. Elárulta: lesz benne hiányérzet, ám a tervek szerint a Team United Shipping tagjaként várhatóan a verseny közelében lesz a háttérben. A kedden ünnepélyes keretek között bejelentett útvonalat ugyanakkor jónak találja, izgalmas szakaszokra számít.

„Az jó, hogy van sprintereknek fekvő is, hegyimenőknek ideális is, az utolsó pedig a klasszikus versenyzőknek kedvező, úgyhogy nagyon izgalmas versenyre lehet számítani. Talán még érdekfeszítőbbekre, mint a korábbi években, noha az utolsó két kiadás is izgalmas fordulatokat hozott, főleg a pécsi befutókkal, de ez az idei talán még ezeknél is érdekesebb lesz majd” – fogalmazta meg várakozásait a Tour de Hongrie kapcsán Dér Zsolt.

(MTI)