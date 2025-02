A Szent Gellért térről indul, és az Esztergomi Bazilika előtt zárul a 2025-ös Tour de Hongrie

Idén száz éve, 1925 nyarán tartották először a Tour de Hongrie nevű magyarországi kerékpáros-körversenyt. A nagy múltú eseményt a szocializmus idején harminc évre szüneteltették, majd a kilencvenes és a kétezres években több ízben is újraindították. Legutóbb 2020-ban, Valter Attila személyében nyerte meg az összetettet magyar kerékpáros.

„A magyar kerékpársport kiemelkedő időszakát éljük – mondta az ünnepélyes útvonalbemutatón Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára. – Fantasztikus eredményeket értünk el a párizsi olimpián, és a hazai szövetséget egyre erősödő stratégiai gondolkodás és szakmai programok jellemzik. A hazai rendezésű események külön ékköve a Tour de Hongrie, amely igazi márkává nőtte ki magát. Ez hozzásegít bennünket, hogy Magyarország hírneve, értékei minél több helyre eljussanak, de a sport területén számunkra az a legfontosabb, hogy ezek a rendezvények egyre többeket inspirálnak arra, hogy ők is a mindennapokban mozogjanak. Ezért is mondja a sportkormányzat, hogy szeretnénk sportoló nemzetből sportnemzetté válni.”

Foto: facebook.com/tourdehongrie

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár szerint a Tour de Hongrie nemzeti kincs, amelyért rengetegen rajonganak.

„Amikor tíz éve, 2015-ben Eisenkrammer Károly megkeresett azzal a tervvel, hogy újra kellene indítani a Tour de Hongrie-t, egyikünk sem gondolta volna, hogy ekkora siker lesz belőle. Nagyon sokat ad a magyar turizmusnak és az amatőr kerékpározásnak is. A szervezők fantasztikus munkát végeztek, a világon nincs még egy olyan kerékpárosverseny, amely tíz év alatt ekkorát tudott fejlődni, évről évre egyre rangosabb kerékpárosok indultak” – monda az államtitkár.

Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpárosszövetség elnöke szerint napjainkban a magyar kerékpársportra soha nem látott figyelem irányul, mindez nem véletlen.

„A magyar bringasportban olyan események zajlottak le előttünk, amelyekről korábban álmodni sem mertünk. Valter Attila első magyarként viselt összetettben vezetőnek járó trikót háromhetesen, Vas Blanka szakaszt nyert a Tour de France-on, a Giro d’Italia 2022-ben Magyarországról indult. Vas és Valter olimpiai negyedik helyére korábban még gondolni sem mertem. Idén már négy kontinentális minősítésű magyar csapatban tekerhetnek a hazai versenyzők. Lehetőségből nincs hiány, a magam részéről a leginkább annak örülnék, ha belátható időn belül a hölgyek számára is meg tudnánk rendezni a Tour de Hongrie-t.”

A ProTour minősítésű körverseny száz éve a Szent Gellért térről indult, a szervezők erre tekintettel úgy döntöttek, idén május 14-én is onnan veszi kezdetét a viadal, előtte egy nappal ugyanott nagyszabású csapatbemutatót tartanak. Az első etap 210 kilométer megtételével Győrben zárul, a terepviszonyokra tekintettel leginkább a sprintereknek kedvez a kialakítás. Másnap, május 15-én a Balaton játssza a legfőbb szerepet, a Veszprémből induló szakasz érinti a tó nyugati medencéjét, a célállomás 178 kilométer után Siófokon esedékes.

A harmadik, 163 kilométeres etap lesz a királyszakasz, a gödöllői rajt után a Tour de Hongrie ikonikus pontján, a Kékestetőn zárul. A negyedik, 167 kilométeres szakasz Tatáról indul, a cél Székesfehérvár, a koronázóvárosban három kört tesznek meg a versenyzők, miután érintették Zámoly települését, ahol buszmegállót neveztek el a tavaly visszavonult Mark Cavendishről 2022-ben, aki tavaly még versenyzett hazánkban. Az utolsó szakasz kialakítása leginkább egy belga egynapost idéz, Etyekről a Pilis emelkedőin át az ősi fővárosba, Esztergomba vezet az út, ahol macskaköves, szűk úton érik el a Bazilikát.

A Tour de Hongrie-n már több World Tour-csapat is jelezte részvételét, például a Red-Bull-Bora-Hansgrohe és Bahrain-Victorious is, de Dina Mártonnak is szurkolhatunk, aki idén a baszk Euskaltel-Euskadi színeiben teker. Szintén indul Fetter Erik, a Team United Shipping bringásának leginkább az ötödik szakasz tetszik, ugyanis a Pilisben szokott edzeni. Filutás Viktor, a karcagiak versenyzője a tizedik Tour de Hongrie-jára készül, míg Vas Barnabás idei leghangsúlyosabb eseményének nevezte a viadalt.

AZ ELSŐ SZAKASZ

A MÁSODIK SZAKASZ

A HARMADIK SZAKASZ

A NEGYEDIK SZAKASZ

AZ ÖTÖDIK SZAKASZ