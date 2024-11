Cyclocross: Vas Blanka újra 4., lemaradt a Koppenbergcross dobogójáról

Az idei cyclocrossidényben harmadik versenyén indult a párizsi olimpián országúton negyedik helyen záró Vas Blanka, a woerdeni esti versenyen elért 4. és a múlt hétvégi overijsei Superprestige viadalon szerzett 5. helye után ezúttal a legendás Koppenbergcrosson állt rajthoz. Ráadásul a start előtt remek hírt kapott a 23 éves magyar kiválóság, sőt tán maga is látta, hogy öccse, Vas Barnabás az U23-as versenyen ötödik helyen ért célba.

Ami a rajtot illeti: Vas az első sorból indult és közvetlenül az olasz bajnok Sara Casasola mögött negyedikként vágott neki a macskaköves Koppenberg meredek emelkedőjének, az élen a kétszeres világbajnok és a verseny elmúlt két kiírását megnyerő Fem van Empel, valamint a 2021-es világbajnok Lucinda Brand haladt. Az első kör végén a magyar lány továbbra is a negyedik volt, s a Koppenberg második megmászásának hat másodperccel az olasz mögül vágott neki. Az élen pedig Van Empel szépen fokozatosan leszakította magáról Brandot, a második kör végén, fél távnál már 22 másodperc volt vele és 48 másodperc Vas és Casasola kettősével szemben az előnye.

A harmadik körben a Koppenbergre még együtt ért fel Vas és Casasola, de a magyar lány a kör közepére nagyon lemaradt – hogy miért, az a közvetítésből nem derült ki, de az ötödik Annemarie Worst hamar felért rá. A holland viszont még a kör vége előtt elesett, így Blanka néhány másodperc előnnyel haladt át előtte a célvonalon a negyedik, utolsó körre fordulva.

A negyedik körben tovább nyílt az olló a dobogósok között, így az élen haladó Van Empel győzelmét semmi sem veszélyeztette, ezzel első nőként nyerte meg háromszor egymás után a versenyt. Jó fél perccel mögötte érkezett a többször is a lábát letevő Brand, akit egy perccel követett harmadikként Casasola. A végére alaposan elfáradó Vas Blanka kerek két perc hátránnyal a negyedik helyen futott be, mindössze öt másodperccel Worst előtt, aki nagyon elkészült az erejével, így nem tudta már megelőzni Blankát.

A cyclocrossidény vasárnap az Európa-bajnoksággal folytatódik, azon azonban Vas Blanka nem vesz részt, november végén pedig rajtol a szakági világkupa.

KERÉKPÁR, CYCLOCROSS

KOPPENBERGCROSS

1. Fem van Empel (holland, Team Visma–Lease a Bike) 39:51 perc

2. Lucinda Brand (holland, Baloise Trek Lions) 0:31 perc hátrány

3. Sara Casasola (olasz, Crelan-Corendon) 1:35 p h.

4. Vas Blanka (SD Worx) 2:00 p h.

5. Annemarie Worst (holland, Cyclocross Reds) 2:05 p h.)