Valter Attila élete legkeményebb Grand Tourján van túl

Mint emlékezetes, vasárnap ért véget az idei Vuelta a Espana, amelyet az esélyeknek megfelelően Primoz Roglic nyert meg – az összetettben majdnem két héten át vezető Ben O'Connornak köszönhetően viszont a vártnál jóval nehezebben. Ott volt a mezőnyben a címvédő Sepp Kuss hegyi segítőjeként a párizsi olimpián negyedik helyen célba érő Valter Attila is, aki csak néhány nappal a verseny rajtja előtt tudta meg, hogy tavaly után idén is részt vehet a spanyol háromhetesen, mert be kell ugrania a vállsérülést szenvedő Ben Tulett helyére.

Valter végül abszolút nem vallott szégyent, sőt a minden idők legtöbb szintemelkedését tartalmazó versenyen végül a 25. helyen zárt, több szökésben is benne volt, több szakaszon is az első húsz között ért célba. A magyar bajnoki trikóban tekerő Valter a közösségi oldalán először szólalt meg a versenyről annak vasárnapi vége óta, és elmondta, „egyértelműen a legkeményebb Grand Touromon vagyok túl! Már lassan egy hete vége, de még mindig nem szedtem össze a gondolataimat... Elképesztően jól indult a verseny számunkra, Wout (van Aert – a szerk.) szinte minden nap kiemelkedett a mezőnyből, őt segíteni síkon vagy éppen a dombokon hatalmas élmény volt! Természetesen a Vuelta sosem a sprintről volt híres, de nem gondoltam, hogy tudok a célvonalhoz ennyire közel segíteni sík szakaszon. Ha minden igaz, egy körversenyen belül ez volt minden idők legtöbb szintemelkedése 60 ezer méterrel. Emellett minden idők legmelegebb körversenyén vagyunk túl. Az első tíz szakasz 40 fok fölötti átlagban zajlott. A következőt viszont biztosan jól tudom: a három hét átlagwattja messze a legmagasabb volt számomra. A meleg, a hegyek és a folyamatos nagy tempó elképesztően nehézzé tette a versenyt” – írta bejegyzésében Valter, majd hozzátette, nehéz elvonatkoztatnia az eredményeitől, és szeretett volna előkelőbb helyeket elhozni, ám a csapata elégedett vele, ráadásul saját korábbi rekordjait is megdöntötte, és idén a második Grand Tourján is a legjobb 25 között zárt.

Valter a továbbiakban a szeptember végi világbajnokságon szerepel majd, aztán október elején részt vesz az olaszországi klasszikus egynaposok némelyikén, az idényét pedig október 12-én a Lombardián zárja.