Felemelte az ETO-t a felvidéki sikeredző – interjú Borbély Balázzsal

– Jó most az ETO FC Győr edzőjének lenni?

– Ha röviden akarok válaszolni, azt mondom: nagyon jó! Talán minden edző ezt mondaná, aki ilyen veretlenségi szériát produkál.

– Mindennap megteszi a Dunaszerdahely–Győr utat vagy a városba költözött?

– Nem, ingázom, szerencsére negyvenöt perc alatt itt vagyok, és utána gyorsan hazaérek, ennyi kell is reggel, hogy felébredjek, az edzést követően pedig az autóban átgondolom a történéseket.

– Dunaszerdahelyen téma az ETO jó szereplése? Megállítják ezért az utcán?

– Nagyon ritka, hogy kimozdulok a városba otthonról, szinte semmire sincs időm, minden egyes szabad percemet a kétéves kislányommal töltöm, aki most kezd beszélni, a munkán kívül az összes energiámat rá fordítom. Néha még a hétfő esti baráti foci is veszélybe kerül.

– Győrben befogadta a közeg és a város?

– Leginkább a mérkőzéseken tudom ezt lemérni, hallom, hogy a szurkolók kiabálják a nevem, ami természetesen felemelő érzés.

Született: 1979. október 2., Dunaszerdahely

Sportága: labdarúgás

Posztja: védekező középpályás

Válogatottsága/góljai: 15/–

Klubjai játékosként: DAC (szlovákiai, –2000), Artmedia Petrzalka (szlovák, 2000–2005; 2007–2008), 1. FC Kaiserslautern (német, 2006–2007), FC Timisoara (román, 2008–2010), AEL Limassol (ciprusi, 2010–2012), Somorja (szlovákiai, 2012), Vrakún (szlovák, 2013–2014)

Klubjai edzőként: DAC-utánpótlás (2014–2016), Petrzalka (2017–2019), Ferencváros-utánpótlás (2019–2022), DAC-másodedző (2022–2024), ETO FC Győr (2024–)

Kiemelkedő eredményei játékosként: 2x szlovák bajnok (2005, 2008), 2x Szlovák Kupa-győztes (2004, 2008), Szuperkupa-győztes (2005), az év játékosa (2005)

Kiemelkedő eredményei edzőként: NB II, 2. hely (2024), szlovák harmadosztály, bajnok (2018) NÉVJEGY – Borbély Balázs

Eltűnt társadalmi feszültség

– Dunaszerdahelyen nevelkedett és vált felnőtt játékossá. Volt-e hátránya abból, hogy egy magyar csapatról van szó a szlovák futballban, tapasztalt-e bármilyen negatív megkülönböztetést?

– Más világot éltünk akkor, amikor én ifista voltam. Bizonyos helyzetekben sokkal inkább lehetett érezni a magyarellenességet, és az egész társadalomban voltak problémák. Szerencsére most már ilyet nem érzek. Annak idején, amikor Közép- vagy Észak-Szlovákiába mentünk tornára, mérkőzésre, akadtak bántó megjegyzések, aztán fiatalon igazoltam Pozsonyba, az Artmedia Petrzalkához, ott már egyáltalán nem származott hátrányom a magyarságomból. Az évek, évtizedek múlásával eltűnt ez a társadalmi feszültség.

– A Petrzalkánál töltött első időszakában öt évet húzott le és csapatkapitány is lett – vagyis egyértelműen a játéktudás és a személyiség volt a legfontosabb.

– És persze volt egy kis szerencsém is, kiváló viszonyt ápoltam az ottani edzőmmel, Vladimír Weiss-szel, akivel a mai napig remek a kapcsolatom. Minden szempontból éreztem a bizalmát, emberileg és szakmailag is.

– Vladimír Weiss szlovák edzőlegenda. Sokat beszélgetnek manapság is, ellátja esetleg tanácsokkal?

– Napi szinten nem beszélünk, de azért érdeklődik telefonon, és ha találkozunk, akkor is jókat dumálunk.

– Sok mindent ellesett tőle?

– Rengeteget változott a futball, amióta én befejeztem a játékoskarrierem, de sok mindenre szívesen emlékszem vele kapcsolatban, tanultam tőle.

BL-gól a Portónak és a Rangersnek is

– Kijelenthető, hogy a legsikeresebb időszakát az Petrzalkánál töltötte pályafutása során? Bajnoki címeket, kupákat nyert, a Bajnokok Ligájában is pályára lépett.

– Igen, ezt nyugodtan mondhatom. Amikor odakerültem, az első két év kritikusnak számított, a kiesés ellen küzdöttünk, de közben tudatosan építkeztünk, sorozatban jöttek az erősítések, aztán a 2004–2005-ös idényben minden összeállt, elhittük magunkról, hogy jók vagyunk és bárkit meg tudunk verni Szlovákiában. Végül kijutottunk az európai porondra és sikerült nagyot alkotnunk a Bajnokok Ligája csoportkörében is.

– Akkor már csapatkapitányként az FC Porto ellen győztes gólt is szerzett.

– Védekező középpályásként ez hatalmas élmény volt, de hazai pályán a Rangers ellen is betaláltam, mindkét gólt pontrúgás után szereztem. Végül az Inter és Rangers mögött harmadikként zártunk a kvartettben és az UEFA-kupában folytathattuk a küzdelmet. Nemcsak Szlovákiában, egész Európában meglepetésnek számított, hogy egy ilyen kis klub kis büdzsével bekerült a kontinens legjobbjai közé. Minden percét élveztem a sorozatnak, lenyűgözött minket a közeg, a körítés, amit Milánóban vagy éppen Portóban tapasztaltunk. A keret döntő többsége nem élt át akkor még ilyesmit.

– Ki volt az a futballista, aki ellen a legnehezebb volt játszani?

– Hú, ezt nehéz megmondani, több is volt. A legjobb játékos, aki ellen játszottam – igaz, nem a BL-ben, hanem a válogatottban –, Zinédine Zidane volt. Elvileg sokat kellett volna találkoznom vele a pályán, de többnyire csak a hátát láttam…

A Borbély Balázs irányította ETO FC Győr veretlen az NB I-ben idén (Fotó: Czinege Melinda)

Azok a fránya Achilles-fájdalmak…

– A BL-szereplés nyitotta meg a kaput nyugatra?

– Igen, és nemcsak nekem, hanem több társamnak is. Sikeresen szerepeltünk 2005 őszén a Bajnokok Ligájában, aztán azt hiszem, tízen igazoltunk külföldre, szétesett az Artmedia. Az én utam Németországba vezetett. A Kaiserslautern konkrét ajánlatot tett, elfogadtam – mégiscsak a Bundesligába hívtak… Jól is indult a történet, veretlenül hoztuk le a februárt, csak a felkészülés alatt az Achilles-inam elkezdett fájni. A szerződésem először fél év kölcsönről szólt, amelyet akkor hosszabbítanak meg automatikusan, ha a csapat benn marad. Fájdalmakkal játszottam végig a tavaszt, végül kiestünk, de a klub így is kölcsönvett újabb egy évre. Meg kellett operálni a lábamat, két-három hónap után tértem vissza, de nem voltam már olyan formában, mint amikor először szerződtetett az egyesület. Nem is sikerült feljutni, így lezárult a németországi fejezet.

– Temesvárra került, a román első osztályba, ott is élcsapatban szerepelt.

– Jól is alakult az első másfél évem, erős volt a román bajnokság, nekünk pedig sikerült mindkét ott töltött idényemben az első ötben végeznünk. A második évad közepén új edző érkezett, életemben először nem éreztem valakinél a bizalmat, egyre kevesebbet játszottam, tovább kellett lépnem, és Ciprusra szerződtem. Csak éppen elszakadt az Achilles-inam, de nem a jobb lábamban, amellyel Németországban küszködtem, hanem a balban. Utána már csak szenvedtem a pályán, nem sikerült arra a szintre visszatérnem, amelyen korábban voltam.

– Tudatosan készült az edzői pályára már játékoskorában is?

– Azt hiszem, mindig tetszett az edzői munka, ahogy említettem, Vlado Weiss volt rám a legnagyobb hatással. Lenyűgöző vehemenciával, hozzáállással dolgozott, remek elképzelései voltak. Azonban egyáltalán nem voltam felkészülve arra, mi történik velem, ha vége a játékoskarrieremnek. Másfél-két évig csak kerestem a helyem a civil életben. Próbálkoztam mindennel, dolgoztam is, de húzott vissza a szívem a focihoz. Aztán a dunaszerdahelyi akadémia jelenlegi igazgatója, Németh Krisztián barátom hívott, hogy térjek vissza a negyedosztályba, a DAC mostani farmcsapatához játszani és közben elkezdtem edzősködni is.

– Az utánpótlás jó közeg a tanuláshoz?

– Kifejezetten szükséges. Az a tapasztalat kell ahhoz, hogy megbecsülje magát az ember, amikor a felnőttfutballban dolgozik. Megtanít türelmesnek lenni, elfogadjuk, hogy hibázni lehet, szabad, sőt, néha kell is. Senki sem születik Carlo Ancelottinak, lépésről lépésre kell haladni, tanulni a szakmát. Sok mindennek most is hasznát veszem abból, amit az utánpótlásban töltött éveim során éltem át.

2006: a szlovák válogatott mezében, a Stade de France gyepén a francia csatárcsillag, Thierry Henry ellen (Fotó: AFP)

Hajnal Tamás hívta a Fradihoz

– Hogyan került a Ferencvároshoz?

– Kicsit messzebbről kezdeném. A DAC akadémiáján dolgoztam, de Szlovákiában csak úgy lehet bekerülni a Pro-licences edzőtanfolyamra, ha az első három osztályban két évet dolgoztál már, vagy legalább az U19-es bajnokság első osztályában. Ezzel a gyakorlattal lehet jelentkezni a képzésre. Dunaszerdahelyen az U15-öt edzettem, így nem léphettem feljebb. Akkor keresett meg a Petrzalka, amely akkor a harmadosztályban szerepelt, hogy dolgozzak ott, és ez kapóra jött. Feljutottunk a másodosztályba, felvettek a Pro-licences képzésre, viszont a második idény második felében a vezetőség elköszönt tőlem egy rosszabb sorozat után. Nagy tanulság volt ez is. Szoros volt a mezőny, mi a középmezőnyben álltunk, végül úgy gondolták a vezetők, új impulzus segíthet a csapaton. Közben a Ferencvárosnál kezdett el dolgozni Hajnal Tamás, akivel Kaiserslauternben játszottunk együtt és nagyon jó barátokká váltunk. Ő kért fel a zöld-fehérek egyik játékosmegfigyelőjének. Zsolnára mentünk együtt éppen Michal Skvar­kát megnézni, és a hazafelé úton említette, hogy keresnek edzőt a Fradi utánpótlásába. Az akkori barátnőmmel leültünk beszélgetni a lehetőségről és Budapestre költöztem. Az első idényben az U17-eseket edzettem, aztán az U19-et és továbbra is tagja maradtam a scoutingcsapatnak. Sok barátot szereztem a Fradinál, rengeteget tanultam ott is.

– Nem gondolta, hogy az FTC-nél még feljebb juthat? Miért tért vissza 2022-ben Dunaszerdahelyre?

– A klub tulajdonosa, Világi Oszkár a felnőttcsapat mellé hívott első asszisztensedzőnek, és húzott a szívem a profi futballhoz. Olyan ajánlat volt, amely lehetőséget adott a karrieremben az előrelépéshez. Egy hét hezitálás után elfogadtam a DAC invitálását.

– Ezzel pedig közeledett az ETO-hoz is, bár nyilván akkor még szó sem volt arról, hogy egyszer a győri kispadon ül majd.

– Eszembe sem jutott és valószínűleg Világi Oszkárnak sem.

– Tavaly tavasszal viszont átvette az irányítást az ETO-nál. Hogyan kérte fel Világi Oszkár a feladatra? Éppen rossz sorozatban volt a csapat, távolodott a feljutás lehetőségétől.

– Az ETO vasárnap játszott meccset hazai pályán, kikapott a Szegedtől egy-nullára, nekem szabadnapom volt. Este megcsörrent a telefonom, a tulajdonos keresett, és feltette a kérdést: átvenném-e ezt a munkát? Öt mérkőzés volt hátra az idényből, de a célkitűzés teljesítéséhez, a feljutáshoz mindegyiket meg kellett nyerni. Mi sem egyszerűbb, ugye?

– Akkor nem ijedős típus, mondhatta volna, hogy jó a DAC-nál másodedzőként, messze nem akkora a felelősség…

– Az alibi lett volna. És megint nagy lehetőségnek éreztem a feladatot, végre kipróbálhattam magam vezetőedzőként. Öt mérkőzésre szólt az ajánlat, nem éreztem, hogy sokat veszíthetnék – ha nem jön össze a feljutás, akkor sem lehet engem okolni, ha meg sikerül, veregetik a vállamat.

– Mit tapasztalt, amikor belépett az NB I-től éppen távolodó ETO öltözőjébe?

– Tiszta fejjel érkeztem, nem akartam a múlttal foglalkozni, és arra fókuszáltam, hogy az elkövetkezendő időszakból hozzuk ki a legtöbbet. A lehető legtöbb információt igyekeztem begyűjteni, amit a siker érdekében felhasználhatok. Remek stábmunkát végeztünk, rögtön jó meccset vívtunk Mosonmagyaróváron, amely elhitette a csapattal, hogy megoldható a feladat. Hétről hétre erősödött az önbizalmunk, jöttek az eredmények, és a vízválasztó Vasas elleni meccset a fantasztikus közönségünk segítségével sikerült megnyernünk. Az utolsó fordulóban már Ajkán csak nekünk volt veszítenivalónk, nehéz összecsapást vívtunk, de sikerült győznünk és feljutottunk.

A tavaszra minden összeállt

– Egyértelmű volt, hogy a feljutó csapatot át kell alakítani az NB I-re?

– Ez is tanulságos történet. Az NB II-ben megnyert utolsó öt találkozó elhitette velünk, hogy „elegek leszünk” az élvonalra is. Az első hónapunk aztán megmutatta, hogy mennyire messze vagyunk az NB I-től, de szerencsére időben észbe kaptunk, az akadémiáról felkerülő fiatalokkal tizenhárom új játékos érkezett, és így már versenyképesek lettünk.

– De idő kell hozzá, amíg ennyi új játékosból csapatot farag az edző.

– Ebben a téli felkészülés segített sokat. A Slovantól érkező új erőnléti edzőnek, Stefan Pániknak rengeteg nemzetközi tapasztalata van, és el tudja hitetni a futballistákkal, hogy a pályán és az edzőteremben elvégzett munka mennyire fontos. Nagyon sokat jelentett, hogy Vitális Milán visszatért hozzánk, vele sikerült szintet lépni. Ugyancsak fontos, hogy sikerült kapusunkat, Samuel Petrást fizikailag és mentálisan olyan szintre juttatni, hogy most kiváló tavasza van. A jó szereplés negyedik alappillére pedig a törökországi edzőtábor és a felkészülés hatékonysága volt.

– Mennyire nehéz a soknemzetiségű öltözőt „összegyúrni”?

– Nagyon rugalmasnak és alkalmazkodóképesnek kell lennie a klubnak, a stábnak, szerintem nálunk ez működik. Nyilván van olyan labdarúgó, akinek nagyobb az egója, de ezt is tudni kell kezelni, ahogy a konfliktusokat is. Megtanultuk elismerni, respektálni egymást, így mindenki elfogadja a másik hitét, szokásait, nemzetiségét.

– Milyennek látja a magyar és a szlovák futballt? Mi a hasonlóság és a különbség?

– A szlovák liga fizikailag erősebb, a magyar játékosabb. Talán a magyar bajnokság valamivel erősebb, több pénz van a futballban, jobbak a játékosok, Szlovákiában legfeljebb hat csapat képes ezen a szinten játszani, az alsóház inkább az NB II élmezőnyéhez mérhető.

– Most csodálatosan szerepel az ETO, ebben az évben még nem kapott ki a bajnokságban, és már ötödik a tabellán. Milyen jövő előtt áll ez a csapat?

– Ha sikerülne megtartani a pozíciónkat az első hatban, az nagy siker lenne. Mindenki azért dolgozik a klubnál, hogy minden nap egy-két százalékot fejlődjön, és jobb legyen. Ezt kell szem előtt tartani.

– De a nyáron lehet esetleg tovább emelni a tétet?

– Én nem szeretném, ha ugyanabba a hibába esnénk, mint tavaly, amikor elhittük, hogy a jó bajnoki hajrá elég az NB I-ben is, most nem akarom, ha azzal áltatnánk magunkat a tavaszi szereplés miatt, hogy jók vagyunk az európai színtéren is. Szerintem erre még nem állunk készen. Ennek az ETO-nak most nem arra van szüksége, hogy menjen egy kört esetleg a nemzetközi kupában. Most az lenne a fontos, hogy alaposan előkészítsük, megtervezzük a keretet a következő bajnokságra, hogy elmondhassuk, ez a tavasz nem a véletlen, hanem a tudatos építkezés eredménye volt. A magyar futballnak sem arra van szüksége, hogy egy újonc ugorjon most neki Európának, a Fradi mellett kell még egy olyan klub, amely versenyképes, jó a stadionja, az infrastruktúrája. Nem bízhatunk mindig csak a Ferencváros jó szereplésében, kell két magyar együttes, amely méltóképpen képviseli az NB I-et a nemzetközi sorozatokban. Aztán ha majd eljön a mi időnk, amikor odakerülünk – én hiszem, hogy eljön –, akkor felkészülten várjuk az európai szereplést.

– Az elmúlt tíz évben megjárta a poklot is a győri futball. Nagy öröm, hogy egyre többen térnek vissza a meccsekre és újra téma az ETO jó szereplése?

– Győr sportváros, amely megérdemli a női és férfi kézicsapatot, de ugyanúgy az élvonalbeli futballcsapatot. Jó érzés, hogy újra remek hangulatban játszhatjuk a meccseinket itthon.

Borbély Balázs 2004 és 2009 között 15-ször játszott a szlovák válogatottban. Európa- és világbajnoki selejtezőn szerepelt, nagy világversenyre nem jutott ki, de így is nagyszerű játékosok ellen és mellett lépett pályára. „Kevés alkalommal szerepeltem a válogatottban, de mindegyik meccs szép emlék – mondta a korábbi védekező középpályás. – Jó szívvel gondolok arra, hogy játszhattam a Stade de France-ban vagy éppen Írországban. Fontos tapasztalatot szereztem, együtt szerepelhettem néhányszor Marek Hamsíkkal vagy Martin Skrtellel, és olyan riválisok jöttek szembe, mint Zinédine Zidane, Thierry Henry vagy David Trezeguet. Szóval, nagy élménye volt a pályafutásomnak.” Marek Hamsík és Martin Skrtel oldalán

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. április 19-i lapszámában jelent meg.)