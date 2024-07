Paralimpia 2024: Kiss Péter Pál is ott lesz Párizsban

A Budapesti Honvéd SE paralimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszisa előbb a második válogatót, majd a szétlövést is megnyerte Juhásszal szemben.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapja felidézte, hogy a június eleji első válogatón Kiss, aki sérüléssel és betegséggel is bajlódott, csak a harmadik helyen végzett, így nem indulhatott a szegedi Eb-n sem, amely eredetileg a második válogatónak minősült volna. Tekintettel azonban a 21 éves versenyző elmúlt években mutatott hazai és nemzetközi dominanciájára, valamint a már említett hátráltató tényezőkre, Hajdu Botond para szövetségi kapitány - az elnökség és a versenysport bizottság támogatásával - úgy döntött, hogy Kiss most, Szegeden még megküzdhet klubtársával a párizsi indulásért.

A futamot az erősen hátszeles pályán Kiss Péter Pál óriási fölénnyel nyerte, így 1-1-re alakította az állást, azaz bő két órával később jöhetett a szétlövés. Ebben ismét a tokiói bajnok bizonyult jobbnak, így ő utazhat majd Párizsba.

„Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, nagy kő esett le a szívemről. Megvan a kijutás, van most öt hét a paralimpiáig, szerintem a forma is jó, már csak csiszolgatni kell a párizsi futamokra. Nem gondoltam volna, hogy most ennyire jó a forma, de szerintem az is jót tett, hogy tudtam pihenni a verseny előtt két napot” – fogalmazott Kiss Péter Pál, aki a következő hetekben Dunavarsányban és Szegeden fog készülni második paralimpiájára.

Hozzátette: „nehéz hetek voltak, én sem tudtam belül, hogy mi a baj, kerestem a válaszokat. Nehezen jöttem ki a sérülésből, a versenyek sem jöttek jókor, ezek mind tetézték a dolgokat. Tomival nagyon jóban vagyunk, nagyon jó barátok lettünk, edzéseken kívül is együtt lógunk. A végén bocsánatot is kértem tőle, de sajnos a versenysport ilyen.”

Ezzel véglegessé vált az augusztus 28-án kezdődő paralimpián vízre szálló magyar kajak-kenu csapat, amelyet Boldizsár Dalma, Kiss Tibor, Molnár Nikoletta, Suba Róbert, Varga Katalin és Kiss Péter Pál alkot majd.