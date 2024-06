Párizs 2024: nem vette biztosra indulását Pétervári-Molnár Bendegúz

A Magyar Evezősszövetség döntésének „szenvedő” alanya, Gadányi Zoltána volt, aki így lemarad élete első olimpiájáról. A 27 éves versenyző érthetően nem volt túl boldog a döntést követően. „Azt sejtettem, hogy nem engem fognak majd támogatni a döntéshozók, de egy dolog valamit sejteni, egy másik pedig biztosan tudni. Természetesen nagyon elszomorodtam, amikor kiderült, hogy nem indulhatok a párizsi olimpián.” Szerencsére azonban ez nem vette el kedvét a további versenyzéstől. „Sőt, ez most kifejezetten arra sarkall, hogy tovább csináljam. Én egyszer már anyagi okok miatt visszavonultam a versenyzéstől, aztán elkezdtem edzősködni és a szakosztályvezetőm meggyőzött, hogy versenyzőként is térjek vissza a vízre. A kihagyás miatt viszont most messze voltam életem csúcsformájától, de a szegedi és a luzerni kvalifikációs versenyek között is nagyot tudtam fejlődni. Most még keményebben fogok majd dolgozni, hogy négy év múlva, a Los Angelesi olimpián ott lehessek…” Az azonban egyáltalán nem biztos, hogy egypárevezősben próbálja meg majd kiharcolni a kvalifikációt. „Edzőként most látok olyan fiatal tehetségeket, akikkel néhány éven belül esetleg csapathajóban sikeresek lehetünk. Az lenne az igazi csattanó, ha így sikerülne kiharcolni az olimpiai részvételt…”