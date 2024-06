Kajak-kenu Eb: közel ötvenfős lesz a magyar csapat Szegeden

A gyorsasági szakágban 29 számot rendeznek.

A férfi kajakosoknál ezer méter egyesben a válogatót simán megnyerő és idén eddig bombaformát mutató Kopasz Bálint indulhat, K–2 500 méteren pedig a Nádas Bence, Tótka Sándor páros bizonyíthat. Utóbbi két kajakos négyesben, Csizmadia Kolossal és Kuli Istvánnal kiegészülve is vízre száll. Az olimpiai ezüstérmes Varga Ádám ötszáz és ötezer egyesben versenyez majd - írja a magyar szövetség (MKKSZ) honlapja.

Női kajakban Csipes Tamara triplázni fog Szegeden. A kétszeres olimpiai bajnok a múlt héten fantasztikus formában versenyzett, aminek köszönhetően ötszáz méter egyesben, párosban Gazsó Alida Dórával, négyesben pedig Gazsó mellett Fojt Sárával és Pupp Noémivel indul.

Kenuban a négyszeres világbajnok Adolf Balázs két olimpiai számban, ezer egyesben, valamint Hajdu Jonatánnal ötszáz párosban is rajthoz áll, de ott lesz az ötezer méteres versenyben is.

Női C–1 200 méteren az első válogatót megnyerő, majd a kvótát is megszerző Takács Kincsőnek lehet majd szorítani. Ötszáz párosban – valamint a nem olimpiai kétszáz páros számban is – a második válogató és a szétlövés győztes szegedi egysége, a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettes indul.

Para szakágban kilenc versenyzőt indít Hajdu Botond szövetségi kapitány, de lesz egy nagy hiányzó is a paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál személyében, aki a múlt heti válogatón sérüléséből visszatérve csak a harmadik helyen végzett KL1 200 méteren.

Az Európai Kajak-Kenu Szövetség égisze alatt most először SUP-szakágban is rendeznek versenyeket, amelyekre előzetesen bárki nevezhetett. Az MKKSZ által delegált válogatottba azonban csak azok kerülhettek be, akik a válogatón versenyszámuk első két helyének valamelyikén végeztek. Tóth Dávid vezetőedző hét versenyzőt jelölt a csapatba.

A magyar indulók

Gyorsasági

Férfiak

K–1 200 m: Kurucz Levente

K–1 500 m: Varga Ádám

K–1 1000 m: Kopasz Bálint

K–1 5000 m: Varga

K–2 200 m: Kurucz, Opavszky Márk

K–2 500 m: Nádas Bence, Tótka Sándor

K–2 1000 m: Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás

K–4 500 m: Nádas, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka

K–4 1000 m: Hidvégi Hunor, Opavszky, Kollek Bálint, Szántói-Szabó

C–1 200 m: Korisánszky Dávid

C–1 500 m: Fejes Dániel

C–1 1000 m: Adolf Balázs

C–1 5000 m: Adolf

C–2 200 m: Koczkás Dávid, Besenyei Ádám

C–2 500 m: Adolf, Hajdu Jonatán

C–2 1000 m: Kollár Kristóf, Fejes

Nők

K–1 200 m: Lucz Anna

K–1 500 m: Csipes Tamara

K–1 1000 m: Rendessy Eszter

K–1 5000 m: Kőhalmi Emese

K–2 200 m: Kiss Blanka, Lucz

K–2 500 m: Gazsó Alida Dóra, Csipes

K–2 1000 m: Pupp Noémi, Fojt Sára

K–4 500 m: Pupp, Csipes, Fojt, Gazsó

C–1 200 m: Takács Kincső

C–1 500 m: Bragato Giada

C–1 5000 m: Kisbán Zsófia

C–2 200 m: Kiss Ágnes, Nagy Bianka

C–2 500 m: Kiss, Nagy

Para

KL1 200 m: Suba Róbert, Juhász Tamás

KL2 200 m: Kiss Tibor

KL3 200 m: Dancs Gergő, Kiss Erik

VL2 200 m: Suba, Juhász

KL2 200 m: Varga Katalin, Boldizsár Dalma

KL3 200 m: Molnár Nikoletta

VL2 200 m: Boldizsár

VL3 200 m: Molnárné Tóth Julianna

SUP

hosszútáv: Szabó Zénó, Ódor Barnabás, Szabó Regina, Kocsis Csillag (ifjúsági), Márton Károly, Slekta Réka, Varga Zsuzsanna (felnőtt)

technikai: Szabó, Márton Károly, Kocsis, Slekta, Varga

sprint: Márton, Kocsis, Slekta