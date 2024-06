Kajak-kenu Eb: három párosunk is egyenesen a döntőbe jutott

Különös lebonyolítási rendben zajlik Szegeden a gyorsasági, para és SUP Európa-bajnokság: szerdán még csak az utóbbi szakág képviselői álltak deszkára, csütörtökön pedig minden kategória terítékre került, amelyben előfutamot indokolt a nevezők száma, hogy a tágabb értelemben vett hétvégére már csak a középfutamok és döntők maradjanak. Hagyományosan egy-egy versenyszámot az elejétől a végéig lezongoráznak egy-két, legfeljebb három nap alatt, az viszont egészen szokatlan, hogy például a férfi kajak egyes 1000 méteres vagy a négyesek 500 méteres megméretése úgy nézzen ki, hogy csütörtök reggel-délelőtt előfutamot rendeznek, majd az egyenesen a döntőbe jutó egységek legközelebb vasárnap állnak rajthoz. A K–4-esek esete talán a legkirívóbb, hiszen a gyorsasági szakág versenyeinek sorát ők kezdték, és a vasárnap délutáni 5000 méteres futamokat leszámítva a legutolsó felnőttdöntő az övék.

„Személy szerint nem szeretek ennyit várni két futam között, jobb, ha akár egy nap alatt letudjuk az egészet – mondta a királyszámban a futamát ellentmondást nem tűrően megnyerő Kopasz Bálint, és a teljesítményéről is beszélt. – Meghajtottam az ezer métert, de nem volt »max pálya«. Jó formában éreztem magam, könnyen futtattam a hajót, dinamikus volt a mozgásom, ez mind örömteli, ahogyan az is, hogy nemes ellenfelekkel mérkőzhettem meg.”

A férfi kajak négyesnek jó eredményt kell elérnie, ha be akarja betonozni a helyét az olimpiai csapatban, s egyelőre úgy tűnik, jól is halad. A tavaly vb-ezüstérmes egység a májusi, szintén szegedi világkupaversenyen a hatodik helyen ért célba, az akkor előttük végző németek és spanyolok B-csapatot küldtek az Eb-re, az ausztrálok távolmaradását pedig talán nem kell magyarázni. A Maty-érre változatlan felállásban visszatérő szerbek és litvánok ugyan másik előfutamba kerültek, de az mindenképp biztató, hogy Hüvös Viktor tanítványai az északiaknál majdnem, a szomszédainknál több mint egy másodperccel gyorsabban értek célba.

„Kellő magabiztosságot ad, hogy megnyertük a válogatóversenyt és a szétlövést, s élvezzük a nemzetközi versenyzést – nyilatkozta a párossal és a négyessel is futamgyőztes vezérevezős, Nádas Bence. – Alig várjuk a szombati és a vasárnapi döntőt, négyesben óriási szintlépést tapasztalhattunk, párosban pedig maradunk a felfelé ívelő pályán, a cél az olimpiára csúcsformába kerülni.”

A női kajakosoknál sincs még kőbe vésve a Párizsba utazó csapat, de Gazsó Alida Dóra és Csipes Tamara (utóbbi egyesben is) erődemonstrációt tartott az előfutamban – ráadásul a kontinensen a legnagyobb riválisnak számító Emma Jörgensen, Frederikke Matthiesen kettős ellen. A dánok egy darabig tartották a lépést a mieinkkel, az utolsó száz-százötven méteren viszont beletörődtek a vereségbe, így a végén „hajót kaptak” Gazsóéktól.

„Tavaly nagyon hektikus volt a közös teljesítményünk – kezdte Csipes Tamara. – Viszont most már két éve együtt készülünk, ami nagyon sokat számít a csapathajóknál. Úgy érzem, Dorka megérett a feladatra, elképesztően tehetséges kajakos, és vérbeli versenyző típus. Nem a munka hőse, de amikor éles a helyzet, viszi a szíve. A páros és a négyes viszont észjáték is, együtt kell dolgozni, nem csinálhatja mindenki a maga dolgát, mint például egy váltóban. Tavaly ez volt a legnagyobb baja az egységünknek, mostanra Dorka is felnőtt a feladathoz.”

A legkeményebb mezőny a kenusoknál gyűlt össze a Maty-éren, a földrész legjobbjai egytől egyig eljöttek, Adolf Balázs előfutamában például hat olyan versenyző szerepelt, aki bármely világversenyen döntőre esélyes – a magyar kenusnak ezúttal nem volt reális esélye egyenes ágon a fináléba jutni.

„Nehéz lesz a döntőbe jutni, az európai mezőny is egyre sűrűbb – fogalmazott Adolf. – Idén egy görög, egy orosz és egy fehérorosz srác is versenyez, aki tavaly nem volt. Emellett azt is érzem, hogy az egyest tekintve még várat magára a csúcsformám, kell az olimpiáig hátralévő hét-nyolc hét összerakni az egészet, de biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal erősebb leszek.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZEGED

Magyar érdekeltségű eredmények. Előfutamok. Gyorsasági szakág

Kajak

Férfiak

200 m. K–1: 1. Navakauskas (litván) 34.981 másodperc, …6. Kurucz Levente 35.851 (középfutamba jutott). K–2: 1. Bebiano, K. Santos (portugálok) 32.140, …5. Kurucz, Opavszky Márk 33.107 (kf).

500 m. K–1: 1. Varga Ádám 1:36.941 (A-döntő). K–2*: 1. Nádas Bence, Tótka Sándor 1:28.737 (A-döntő). K–4*: 1. Magyarország (Nádas, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka) 1:20.748 (A-döntő).

1000 m. K–1*: 1. Kopasz Bálint 3:32.534 (A-döntő). K–2: 1. Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás 3:15.797 (A-döntő). K–4: 1. Lengyelország 2:58.570, 2. Magyarország (Opavszky M., Kollek Bálint, Hidvégi Hunor, Szántói-Szabó) 3:01.220 (A-döntő).

Nők

200 m. K–1: 1. Lucz Anna 40.250 (A-döntő). K–2: 1. Kiss Blanka, Lucz A. 37.126 (A-döntő).

500 m. K–1*: 1. Csipes Tamara 1:53.146 (A-döntő). K–2*: 1. Gazsó Alida Dóra, Csipes T. 1:40.628 (A-döntő).

1000 m. K–1: Rendessy Eszter 4:04.077 (A-döntő).

Kenu

Férfiak

200 m. C–1: 1. Koliadych (lengyel) 39.491, …3. Korisánszky Dávid 40.241 (A-döntő). C–2: Kitewski, Koliadych (lengyelek) 36.564, …6. Koczkás Dávid, Besenyei Ádám 38.438 (kf).

500 m. C–1: S. Tarnovschi (moldovai) 1:48.002, …4. Fejes Dániel 1:49.802 (kf). C–2*: 1. Casadei, Tacchini (olaszok) 1:39.139, 2. Adolf Balázs, Hajdu Jonatán 1:39.672 (A-döntő).

1000 m. C–1*: 1. Chirila (román) 3:53.339, …5. Adolf 4:00.820 (kf). C–2: 1. Casedei, Tacchini (olaszok) 3:37.686, …3. Kollár Kristóf, Fejes 3:39.930 (A-döntő).

Nők

200 m. C–1*: 1. A. Jácome (spanyol) 47.363, 2. Takács Kincső 47.587 (A-döntő).

500 m. C–1: 1. M. Corbera (spanyol) 2:07.194, 2. Bragato Giada 2:07.848 (A-döntő)

Paraszakág. Kajak. Férfiak. 200 m. KL3*: 1. Valle (spanyol) 41.104, …5. Kiss Erik 44.974 (kf); ill. 1. Surwilo (lengyel) 42.484, …4. Dancs Gergő 46.674 (kf). Kenu. Férfiak. 200 m. VL2*: 1. Suba Róbert 53.634 (A-döntő), …4. Juhász Tamás 56.781 (kf)

*olimpiai/paralimpiai versenyszám