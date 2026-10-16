ICEHL: nehezen, de nyert a Ferencváros a ligautolsó Vorarlberg ellen

ELŐZETESEN lehetett sejteni, hogy nem vár könnyű mérkőzés az FTC-re, hiszen bár a pénteki ellenfél, a Pioneers Vorarlberg mindössze egy pontot szerzett eddig, egy kivétellel nem kapott nagy pofonokat, szívós ellenfél. Ezért is lehetett sejteni azt, hogy a megszokotthoz képest még nagyobb szerep juthat az emberelőnyös egységeknek, hiszen mindkét együttes kiváló mutatókkal rendelkezik az emberhátrányok kibekkelése szempontjából, igaz, a zöld-fehérek fórban mutatott teljesítmény sem rossz ebben az idényben.



A mérkőzésen végül egy emberelőnyős gól született, ezt a Ferencváros szerezte a 49. percben, Dobos Bendegúz a kapuvas mellől tessékelte be a pakkot a kapuba. Ezzel a Ferencváros 3–2-re vezetett, és úgy tűnt, a győzelme már mondhatni kézben van. Igaz, ezt a hazaiak már húsz percet követően is érezhették, ugyanis remekül kezdtek, 11 perc után már 2–0-ra vezettek. Jött az időkérés a Vorarlberg kispadjától, ezt követően harcmodort is váltottak a vendégek, látszott, a hátrány ellenére az első győzelmükért utaztak Budapestre, ezért pedig időnként a keménységet sem féltek bevetni. Ez még jobban érződött a második harmadban, amikor az első percekben több dolga akadt Bálizs Bencének, Timo Saarikoski nem volt elégedett a kissé elkényelmesedő csapatával és ő is kikérte idejét. Ez sem segített a Ferencvároson, a harmad második felében kiegyenlített a Vorarlberg, így az utolsó húsz percnek 2–2-ről vágtak neki a felek.



A szünetet követően érkezett a már említett Dobos-találat, ám a hajrára fordulva sem adta fel a Vorarlberg, és erre is volt válasza, a vendégek új szerzeménye, Kristaps Skrastins talált be közelről. Úgy tűnt, ismét szerezhet legalább egy pontot a Pioneers, de nem pánikolt az FTC, és egy mintaszerű kontra végén David Silye mattolta Alex Caffit. Ezt az előnyt nem adta le a Fradi, a szép akció már három pontot ért a Ferencvárosnak.



JÉGKORONG

Osztrák liga, alapszakasz

FTC-Telekom–Pioneers Voralberg Feldkirch (osztrák) 4–3 (2–0, 0–2, 2–1)

Budapest, Tüskecsarnok, 1289 néző. Vezette: Zrnic (szlovén), Gebei, Konc (szlovák), Kovács P.

FTC: Bálizs – Bengtsson, Hadobás / Tyni, Lindgren (1) / Horváth M., Ortenszky / Farkas O. – SAVOIE 1, SILYE 1 (1), Laskawy (1) / Dobos 1, Rönni (1), Tammela / MIHALIK A. 1 (1), Kestilä (1), HELJANKO (2) / Galajda, Tóth G., Schlekmann. Edző: Timo Saarikoski

VORARLBERG: Caffi – Britt (1), Martin (1) / Bergmanis (1), Costantini (1) / Wetzl (1), A. Summer / Mader – van Nes, Murray 1, Serdachny / Kallionkieli, Sappälä, SKRASTINS 1 / Stiegler, Prodinger, LAM 1 / Leeb, B. Summer, Woborsky. Edző: Marko Ojanen

Kapura lövések: 42–24

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 1/0

A többi meccsen

Olimpija Ljubljana (szlovén)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 5–4

EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 2–3

RB Salzburg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák) 0–6

VSV Villach (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 2–4

Pustertal Wölfe (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák) 2–3 – hosszabbítás után