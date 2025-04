Kedden kezdődik az Erste Liga döntője, következik a tűz és víz párharca

A Gyergyó és a Csíkszereda eddig menetelésében közös pont, hogy mindkét gárda az összes párharcát 4–1-re nyerte a rájátszásban, igaz a csapatok útjai egészen máshogy alakultak az egész idényt figyelembe véve.

A gyergyóiak szinte az egész alapszakaszban a tabella első harmadában tanyáztak, végül a második helyen futottak be a rájátszásba, ugyanannyi pontot szerezve, mint az első helyen záró BJA HC. A Csíkszereda nagyon rosszul kezdte az idényt, majd az alapszakasz utolsó harmadára egyre kompaktabb játékot mutatott be Kevin Constantine együttese. Végül, ha nem is nagy fölénnyel, de a Sportklub beverekedte magát a legjobb nyolc közé.

A kék-fehérek a Debrecent búcsúztatták a negyeddöntőben, míg a legjobb négy között a BJA HC várt a gárdára. Meglepetésre Kangyal Balázs együttese mindössze egy mérkőzést tudott nyerni, öt találkozó alatt csak nyolc alkalommal mattolták Adorján Attilát.

„A BJA nem véletlenül nyerte meg az alapszakaszt, nagyon erős csapat volt, nagy offenzív potenciállal – mondta a Nemzeti Sportnak Reisz Áron. – Ahogy a Debrecen elleni negyeddöntőben, ezúttal is az erős védekezésre épült a játékunk, meg akartuk akadályozni őket a könnyű gólok szerzésében, ez sikerült is szerencsére. Nehéz kiemelni egy kulcsmérkőzést, az első találkozó azért volt fontos, mert el tudtuk venni a pályaelőnyt, a harmadik siker is lényeges volt, hiszen a 3–0-ás állás a négy győzelemig tartó párharcban demotiváló is lehet az ellenfélnek. Másrészről pedig nehéz lezárni egy ilyen szériát, az utolsó győzelmet megszerezni nem egyszerű, ez a legtöbb sportágra igaz.”

Összességében felfelé ívelő pályát fut a Csíkszereda, a rutinos edző, Kevin Constantine munkája a rájátszásra érett be igazán.

„Tény, hogy az alapszakasz vége előtt néhány mérkőzéssel még nem álltunk rájátszást érő helyen. Azonban az utolsó mérkőzéseink nagy részét megnyertük, így bejutottunk a legjobb nyolc közé, az idényünk majdnem véget ért két hónappal előbb. Ki kell emelni a kapusunkat a sikerek kapcsán. Nagyjából az alapszakaszra volt szükségünk, hogy az edzőnk minden részéletre kiterjedő taktikáját úgy végre tudjuk hajtani, hogy az folyamatosan győzelmeket érjen. Úgy érzem, megtaláltuk azt az üzemmódot, ami az edzőnk filozófiájához illik. Az egész idényben kevesebb gólt lőttünk, ami nem segített, a rájátszásban sem szerzünk sokat, viszont meg tudjuk nehezíteni az ellenfeleink dolgát.”

A Gyergyó HK a DVTK-t búcsúztatta a negyeddöntőben, majd a legjobb négy között a Corona Brasov következett. Mindegyik párharcot 4–1-gyel abszolválta a GYHK, a Brassó elleni széria mérkőzései kivétel nélkül szoros csatát hoztak.

„Talán a 4–1 azt sugallhatja, hogy ez egy könnyű párharc volt, de mindegyik mérkőzés kemény volt, több találkozó is eldőlhetett volna akár az ő javukra – tekintett vissza a Brassó elleni szériára Imre Patrik, a Gyergyó játékosa. – Az idény alatt megdolgoztunk a szerencséért is, így mellénk állt. A második, otthoni mérkőzés megnyerése volt talán az egyik kulcsa a továbbjutásunknak, akkor sokáig 0–0 volt az eredmény, az 54. percben Dallas Gerads gólja döntött. Talán az volt a legfontosabb találat a szériában. A negyedik mérkőzésen nyert a Brassó, akkor a második harmad elején 2–0-ra vezettünk, picit talán benne volt a fejünkben, hogy ez már meglehet, szerencsétlen gólokkal bégül kikaptunk."

Imre Patrik a pályafutása nagy részében védőként szerepelt, ám az utóbbi hetekben csatárként számít rá Markus Juurikkala, és ezen a poszton is megállja a helyét.

„Védő vagyok alapvetően, de év elején volt egy sérüléshullámunk, alig maradt hátvédünk, így igazoltunk. Mostanra hátul mindenki felépült és a csatárok között vannak hiányzóink. Kipróbáltak elöl, és szerencsére működött, tudom a pontokat is termelni, a feladatom az ellenfél játékának a zavarása. Nagyon élvezem, kicsit más, csatárként talán kevesebb a felelősség, örülök, ha bármilyen formában segíthetem a csapatot, igaz, kapusként már nem szeretném kipróbálni magam (nevet).”

A két csapat kedden méri össze először erejét az Erste Liga fináléjában, az alapszakaszban mind a négy egymás elleni mérkőzést a Gyergyó nyerte, de kivétel nélkül szoros összecsapásokat tartogatott ez a párosítás. Reisz Áron szerint kicsit tűz és víz párharca is lesz a döntő, hiszen az egyik leggólerősebb csapat játszik az egyik legjobb védelemmel rendelkezővel.

„A Gyergyó második lett az alapszakaszban, messze ők szerezték a legtöbb gólt a bajnokságban. Kicsit úgy érzem, a tűz és víz párharca lesz, hiszen mi a kevesebb gólt szerző csapatok közé tartozunk. Fontos lesz, hogy az emberelőnyüket lassítsuk, meg kell találnunk az ellenszert rá. Ebben az idényben, de talán az elmúlt években is jellemző volt, hogy nem sok babér termett nekünk a Gyergyó ellen, ami részben a hatékony emberelőnyüknek is köszönhető. A rájátszásban szerencsére a mi emberelőnyünk is jól működött, fontos része volt az eddigi sikereinknek” – tekintett előre Reisz.

„Talán pár ponton múlt, hogy egyáltalán bekerültek a rájátszásba, ilyenkor jön ki, hogy a playoff már más kávéház, ők egy igazi rájátszás-csapat – jelentette ki Imre Patrik, a GYHK játékosa. – Jó edző dolgozik nálunk, remek stratégiával, amelyet követnek a játékosok, a keret többsége a román válogatott alapja. Mindegyik mérkőzés szoros volt ellenük ebben az idényben. Kemény csatára számítok ezúttal is, de magabiztosan várjuk a döntőt. Azt a játékot kell folytatnunk, amit eddig is bemutattunk, fontos lesz a védekezés. Nem lőnek sok gólt, így ha hátul stabilak vagyunk, elől elég eredményesek tudunk lenni.”

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) (Tv: Duna World)