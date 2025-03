Sebők Balázs kihagyja a világbajnokságot

„A kimaradásom oka, hogy úgy éreztem, meg kell hoznom a nehéz döntést, ami két-három éve érlelődött már bennem: egy időre el kell távolodnom a jégkorongtól” – idézte Sebők Balázs levelét a szövetség honlapja.

A válogatott és a Fehérvár 30 éves kiválósága visszatekintett az elmúlt évekre, arra, hogy előbb a koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború miatt mehgiúsult a KHL-be szerződése, a svájci ligába sem volt esélye bekerülni, így választotta a finnországi légióskodás után Németországot, ami rosszul sült e, s ezután hazaköltözött.

„Közben folyamatosan a szőnyeg alá söpörtem mindent, a mostani klubszezon végeztével a térdemet is beszúrattam, hogy utána nekivágjak a válogatott felkészülésnek. Ám valójában akkor igazán profi az ember és akkor bölcs, ha végre belátja: van az a pont, ahonnan többet már nem tud a szőnyeg alá söpörni – jegyezte meg, s hozzátette, szakemberek segítségét kérte. – Szerencsére nincs tragédia vagy horrorisztikus ok, amiért félteni kellene, csak szeretném visszahozni azt a Sebők Balut, akit mindenki látni szeretne a jégen. Szeretnék olyan játékos lenni, amilyen lehetnék. Erre most nem lenne esély. A szakemberek elmondták: össze tudnának vakarni a világbajnokságra – amin játszanék, ahogy játszanék –, ám utána még mélyebbről kellene elkezdenem a belső munkát és sokkal kevesebb idő lenne rá a következő szezonig.”

Mint elmondta, a szakemberek azt tanácsolták, amit ő is érez: szüksége van rá, hogy ezt a két hónapot is hasznosítsa, hogy ezen a nyáron saját magával foglalkozzon, és rendbe tegye a lelki és mentális állapotát. Köszönetet mondott a szövetségi kapitánynak is a megértéséért.

„Remélem, a jövőben meg tudom ezt hálálni neki és az egész válogatottnak, mert természetesen szeretném még nagyon sokszor magamra húzni a címeres mezt. Hiszem, hogy ez a kihagyás garantálja, hogy még sok-sok örömet szerezhessek a szurkolóknak és én is újra örömömet leljem a hokiban” – fogalmazott Sebők Balázs.

Majoross Gergely jelezte: megértette, hogy a játékos hosszú távú mentális jólléte szempontjából kulcsfontosságú ez a szünet.

„Természetesen maga a hír, hogy nem vesz részt a felkészülésen és a világbajnokságon, elsőre érzékenyen érintett, hiszen az ő teljesítménye hiányozni fog a csapat összteljesítményéből. Ám nekünk a játékosainkat elsősorban emberként kell kezelnünk, ennek megfelelően Balunak is minden lehetséges támogatást megadunk, amire szüksége van, és ami hozzájárulhat ahhoz, hogy mihamarabb ereje teljében térhessen vissza” – tette hozzá.

Az már korábban eldőlt, hogy két klubtársa, Bartalis István és Stipsicz Bence sem tud részt venni a vb-n sérülés miatt.

A válogatott első felkészülési mérkőzését április 10-én vívja Székesfehérváron, 11-én pedig Ajkán játszik ugyancsak Ausztriával. Egy héttel később, április 18-án Győrben és április 19-én Szombathelyen Norvégiával mérkőzik meg a Majoross-csapat. Ajkán, Győrben és Szombathelyen még sosem volt felnőttválogatott mérkőzés.

Április 25-én és 26-án Miskolcon a dán együttes lesz a vendég. Május 2-án a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban Szlovénia csapata lép jégre, és május 6-án lesz a Kanada elleni ütközet az MVM Dome-ban.

Az elit-vb herningi csoportjában a mieink május 10-én a német, 11-én az amerikai, 13-án a kazah, 15-én a cseh, 16-án a házigazda dán, 18-án a svájci, 19-én pedig a norvég válogatottal találkoznak. A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel, az első négy pedig a negyeddöntőbe jut.