Kialakult a Jegesmedvék szakmai stábja a következő idényre

Hivatalos honlapján jelentette be a jégkorong Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék csapata, hogy a következő idényben is Láda Balázs lesz a gárda vezetőedzője, egyúttal az őt segítő szakmai stáb tagjait is megnevezték.

A DVTK közleményéből kiderül, hogy Láda asszisztense a korábbi válogatott kiválóság, Vas János lesz. A páros munkáját kapusedzőként Patrick Vetter, erőnléti edzőként pedig Kereki Balázs segíti majd. A miskolciak a mögöttünk hagyott idényben bejutottak ugyan a rájátszásba, ám ott a negyeddöntőben búcsúztak, így a csapat már a következő idényre készül. Láda Balázs a klub honlapjának elárulta, szeretnék együtt tartani az együttes magját alkotó játékosokat, ugyanakkor azzal is tisztában vannak, nem csak rajtuk múlik, hogy sikerrel jár-e ebbéli törekvésük.