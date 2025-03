Behúzta a másodikat is a Gyergyó és a Csíkszereda

A túloldalon is érdekes jelenetek zajlottak, az erdélyiek óriási termetű hátvédje, Láday Tamás csillogtatta kevésbé ismert oldalát, sebesen korcsolyázta körbe a BJA kapuját, és fonákkal próbálta behúzni a korongot a rövidbe – sikertelenül. A harmad legnagyobb helyzetét azonban Nagy Krisztián hagyta ki közvetlen közelről, majd Schlekmann Márk szólója után sem változott az állás, de a 0–0-s első húsz perc ellenére nem lehetett eseménytelenséggel vádolni a meccset.

Ahogy a középső játékrészt sem, de összességében érződött, hogy a szigorú Kevin Constantine szervezettséget követelő elképzelései érvényesülnek inkább a jégen. A kontratámadásokból rendre veszélyes Csíkszereda óriási lehetőséget puskázott el a harmad közepén, Becze Tihamér várta Rokaly Szilárd passzát, köztük és a hazai kapus között egyetlen védő volt, de Rokaly átadása így sem jutott el a címzetthez, néhány perccel később Becze szinte azonos szituációban találta meg Rokaly Szilárdot, ekkor a passzal és a befejezéssel sem volt gond, vezettek a vendégek.

A nehezen kiharcolt minimális előnyt igyekezett megtartani a Csíkszereda, és az intenzív hazai rohamok és támadójáték ellenére ez nemhogy sikerült, de még növelte is. Kevesebb mint két perccel a meccs vége előtt Honejsek közelről kotort be egy korongot a kapuba, és a Csíkszereda nem csak a mérkőzésen, a negyedik győzelemig tartó párharcban is 2–0-s előnybe került.

A másik elődöntőben 4–1-es sikert követően fogadta a Gyergyó a Brassót. Változatos mérkőzést vívott egymással a két gárda, az első harmad hazai fölényt hozott, aztán a második húsz perc eleinte a brassói helyzeteket hozott, majd rövid időn belül két emberhátrányt is kivédekezett a Gyergyó, sőt a második alkalommal a visszatérő Szigeti Ákos egyedül vezethette a korongot a kapusra, de kimaradt a helyzet. A harmad utolsó perceiben beszorult a Corona, jó néhány lehetősége akadt a piros-fehéreknek, de az utolsó húsz percre 0–0-val fordultak a felek. A kissé óvatos kezdés után ismét Fejes Nándorék veszélyeztettek többet, a fölény pedig nyolc perccel a vége előtt góllá érett, Dallas Gerads kapásból lőtt oldalról Dubeau kapujába. Támadt a Brassó az egyenlítésért, de a hazai védelem állta a sarat, a gyergyóiak 2–0-s előnyben vághatnak neki a brassói túrának.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai) 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

Gyergyószentmiklós, 1270 néző. V: Gebei G., Máhr-Stumpf, Muzsik, Váczi

GYERGYÓ: RINNE – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes / Ramond, Wardley – ORBAN (1), GERADS 1, Sárpátki (1) / BODÓ, Császár, Väyrynen / Sándor-Székely, Tranca, Szigeti / Imre, Csiszer, Vincze G. Edző: Markus Juuurikkala

BRASSÓ: DUBEAU– Williams, Racine-Clarke / Boriszenko, Willets / Bors, Farkas T. / Gajdó T. – VALCHAR, Welsh, Zagidullin / Kóger, CORNET, Van Wormer, / Rokaly-Boldizsár, Gliga, Gajdó. B. / Vasile, Kovács E., Rudika. Edző: Dave MacQueen

Kapura lövések: 33–29. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 4/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Gyergyó javára

Budapest JAHC–SC Csíkszereda (romániai) 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Vasas Jégcentrum, 875 néző. V: Mach, Nagy A., Kövesi, Szabó.

BJA HC: FARKAS R. – SZABÓ B., Szabó D. / Pozsgai T., HORVÁTH M. / Varga A., Boros / Dóczi Zs., Zimányi – Somoza, Nagy G., Santerno / Blackwater, Nagy K., Molnár B. / Sofron, Keresztes, Schlekmann / Ravasz Cs., Weidemann, Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN – David, Ferencz-Csibi / Salló, LÁDAY / Gecse, Kristó / Casaneanu, Kovács E. – ROKALY SZ. 1 (1), Honejsek 1, BECZE (2) / Péter, Részegh, Lorraine / Forsberg, Reisz, Rokaly N. / Bíró, Silló, Fodor. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 25–20. Emberelőny-kihasználás: –, ill. –

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Csíkszereda javára