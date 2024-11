Jégkorong: újabb sikerével ismét vezeti a tabellát a Volán az osztrák ligában

EGYNAPOS UTAZÁS várt a péntek esti, fehérvári bajnoki után a Volán játékosaira, szombaton délelőtt el is indult a küldöttség Innsbruck irányába. Jó szájízzel tehette ezt meg, hiszen az Alba Arénában remek utolsó harmaddal a sikerült két vállra fektetni a Pioneers Vorarlberget. A papírforma az Innsbruck ellen is a Fehérvár mellett szólt, hiszen a Fejér vármegyeiek a második, míg az osztrákok a tizenegyedik helyről várhatták a vasárnapi játéknapot. Kiss Dávid gárdája eddig kilenc idegenbeli mérkőzéséből hetet megnyert, a ligában messze a legkevesebb gólt kapta, mindössze 28-at, így a jó védekezésben mindenképpen bízhatott. A találkozó elején kicsit lassabban mozogtak a fehérváriak, majd egy emberelőny kicsit berúgta a motort és a nyolcadik percben egyenlő létszámnál sikerült megszerezni a vezetést Németh Kristóf révén, a fiatal támadó gólját videózták kapusakadályozás miatt, de végül megadták a találatot. Ezt követően az Innsbruck támadhatott öt a négy ellen, volt is tűzijáték Horváth kapuja előtt, de a nehéz pillanatokat átvészelte a Volán. Később Josh Atkinson és Sebők Balázs majdnem eladta ugyanazt a figurát, mint a Vorarlberg ellen pénteken, de ezúttal Sebők beleérését lefülelte a kapus. A túloldalon Yushiroh Hirano fonákkal próbálta a kapu mögül visszacsapódó korongot a gólvonal mögé juttatni, de Horváth vetődve elcsípte a pakkot.

Nem sokon múlt, hogy innsbrucki góllal kezdődjön a második harmad, Atkinson és Tim Campbell adta el a pakkot saját kapujánál, Horváthon azonban már nem jutottak át a támadók. Ezt követően felvette a ritmust a Fehérvár, jöttek is a helyzetek, a Sebők, Hári és Kuralt alkotta első sor jól muzsikált, kár volt a helyzetkihasználásért. A lendületet megtörte egy hazai emberelőny, a két perc alatt kapuvasig is eljutott az Innsbruck. Az utolsó nyolc és fél percben kétszer is megvillant az első sor, először Cameron Gaunce lőtte rá, az Evan Buitenhuisról kijöttt korongra Kuralt csapott rá és kotorta be estében. Pár minutummal később Sebők és Hári játszott össze, előbbi fejezte be az akciót.

A záró etapot agresszívem kezdte az Innsbruck, magasan letámadtak a hazaiak, a fehérváriak nem ijedtek meg a nyomástól, okosan, vigyázva a korongra játszottak. A harmad közepén hatalmas esélyt kapott a Volán a mérkőzés lezárásához. A végig agilisen játszó Sebők lopta le a pakkot a védő ütőjéről, a magyar válogatott csatára egyedül vezethette a kapusra, de Buitenhuis mamuttal védett. Erre a játékrészre is jutott fehérvári gól, bár az emberelőny elején kapuvasig jutott az osztrák gárda, eredményes csak Erdély Csanád volt, Chris Brown palánkról visszajött lövését pofozta be közelről. A Hydro Fehérvár AV19 végül 4–0-ra nyert az Innsbruck ellen, így Kiss Dávid együttese – az elmúlt 11 mérkőzéséből tízet megnyerve – a Bolzano veresége miatt ismét a tabella élére állt. Folytatás szerdán a Villach otthonában.

JÉGKORONG, OSZTRÁK LIGA

HC TIWAG INNSBRUCK–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Innsbruck, 2200 néző. V: Seewald, Smetana, Martin, Riecken (osztrákok).

INNSBRUCK: Buitenhuis – McFadden, D. Steffler / K. Steffler, Krogsgaard / Jakubitzka, Welsh / Stöffler – Rassel, Grasso, Zusevics / Bär, Valentini, HIRANO / Lattner, Mackin, Bauer / Klassek, Mader, Ploner. Edző: Jordan Smotherman

FEHÉRVÁR: HORVÁTH D. – Atkinson, CAMPBELL (2) / Gaunce (1), Messner / Stipsicz, Stajnoch / Csollák – SEBŐK 1, HÁRI (1), KURALT 1 / ERDÉLY 1, Brown (1), Terbócs / Ambrus G., Bartalis, Kulmala / Magosi, Németh K. 1, Mihály. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 27–37

Emberelőny–kihasználás: 2/0, ill. 2/1

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Linz–Asiago (olasz) 7–5

Salzburg–Bolzano (olasz) 6–3

Ljubljana (szlovén)–Klagenfurt 5–7