Erste Liga: Székesfehérváron nyert a címvédő Brassó; az éllovas Gyergyó ismét kiütötte az Újpestet

A brassói együttes egymást követő harmadik találkozóját nyerte meg a sorozatban. A sereghajtó Dunaújváros sorozatban 11. vereségét szenvedte el, ezúttal a vendég Csíkszeredától kaptak ki 4–1-re az Acélbikák. A Debrecen 12 másodperccel a dudaszó előtt mentette hosszabbításra a Budapest Jégkorong Akadémia elleni idegenbeli találkozót, ebben aztán felül is kerekedett. A DVTK Jegesmedvék szintén ráadásban múlta felül a vendég Ferencvárost.

FÉRFI JÉGKORONG

ERSTE LIGA

UTE–GYERGYÓI HK (romániai) 2–7 (0–2, 0–2, 2–3)

UTE-jégcsarnok, 627 néző. V: Soós, Tóth R., Kovács P., Kis-Király.

UTE: Rajna – Desrocher, Kiss Dániel / Franyó, Sol (1) / Pokornyi, Tornyai / Rósa – Kiss P. (1), McNulty (1), LASKAWY 2 / Walker, Just, Szalma / Kovács S. (1), Szabó R., Kovács A. / Lőczi, Nádasy, Simon. Edző: Jason Morgan

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Wardley / Mesikämmen, Fejes / Raymond, Imre – VINCZE P. (2), Sylvestre 1 (1), Bodó 1 / ORBAN 1 (1), Gerads 1, SÁRPÁTKI 2 / Sándor-Székely, Császár 1, Vayrynen / Vincze G. (1), Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 41–22. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 1/0. Fegyelmi büntetések: végleges fegyelmi (Ian Thomas McNulty)

MESTERMÉRLEG

Kovács Viktor (másodedző): – Jobban játszottunk egyenlő létszámban, mint egy héttel korábban. Amikor hibákat észlelünk, először rövid távon kell gondolkodni és megtalálni a problémák forrását. Most erre van szükségünk, szegmensről szegmensre így lehet előrehaladni, ez vezethet minket sikerre hosszabb távon.

Markus Juurikkala: – Természetesen örülök a három pontnak, szép gólokat szereztünk. Az első két harmaddal elégedett vagyok, kifejezetten jó dolgokat csináltunk a jégen, a záró harmadban viszont nem úgy hokiztunk, ahogy azt megbeszéltük. Az idényben nagyon jól tudjuk kezelni, amikor előnyben vagyunk, viszont most nem voltunk elég fegyelmezettek.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–SC CSÍKSZEREDA 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Dunaújváros, 234 néző. V: Babic, Varjú, Kövesi, Dömötör.

DAB: SÁGI MÁTÉ – Sysak, Kluuskeri / Faith, Jurkovics / Tóth (1), Léhi / Raskin – Sági Martin, Leiter, Watkins / Jensen, Ritter (1), Hári 1 / Sári, Mazzag, Cseh / Szűcs, Kuminka, Nagy. Edző: Somogyi Balázs

CSÍKSZEREDA: ADORJÁN – Kuronen, Ferencz-Csibi / Salló, Láday / Gecse (1), Kristó / Both, Casaneanu – Rokaly Sz. (1), REISZ 2, BECZE 1 (2) / Forsberg, Részegh, Péter / Lorraine, Rokaly N., Fodor / Silló (1), Márton 1, Bíró (1). Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 25–40. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Somogyi Balázs: – Bár javítottunk a védekező harmadunkon, a megszerzett korongokat sajnos nagyon nagy százalékban adtuk vissza ellenfelünknek, ez volt az egyik faktor, ami miatt vereséget szenvedtünk ma. Az akarással nem volt probléma, az önbizalommal akadnak problémáink, a válogatott szünetben muszáj lesz vissza kell nyernünk a társaságot magunknak, a szurkolóknak, mert ez így nem folytatódhat tovább.

Kevin Constantine: – Nem lövünk sok gólt, nekünk meg kell dolgoznunk ezekért a találatokért, szóval nagyon fontos, hogy keményen dolgozzunk, figyeljünk a részletekre. A támadóinknak is ki kell venniük a részét ebből, erre jó példa volt az első gól is. Jó érzés négy gólt lőni, örülünk a győzelemnek.

FEHA19–CORONA BRASOV (romániai) 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 498 néző. V: Dósa, Máhr-Stumpf, Gebei B., Gottlibet.

FEHA19: Melnyicsuk – Stadel, Bajkó / Bogesics, Horváth Donát / Falus, Salamon / Erdőhelyi, Balázsi – Siftar, Hakanen, Szita / Németh Z., Farkas L., Keceli-Mészáros / Nádor, Keresztes, Alapi / Zezelj, Antonijevics, Blasits. Edző: Tokaji Viktor

BRASSÓ: DUBEAU – O. Williams, Piché (1) / Boriszenko (1), Jones / Farkas T., Bors (1) / Kovács E., R Vasile – VALCHAR 2, CORNET (1), Van Wormer 1 / Kóger D. (1), Levin, Desruisseaux / Szkacskov, Gliga, Zagidullin / Rokaly-Boldizsár, Kovács M., Szabó K. (1). Edző: Dave MacQueen

Kapura lövések: 23–37. Emberelőny-kihasználás: 6/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Nagy öröm, hogy ilyen sokan kijöttek a csarnokba, a játékosok megdolgoztak azért, hogy kíváncsiak legyenek rájuk. Sok minden benne volt a mérkőzésben, de az nem, hogy gólt szerzünk. Ha nem hisszük el, hogy kapura kell lőni a korongot és be kell menni a veszélyes zónákba, akkor nem leszünk versenyképesek. Fontos tényező, hogy a négy legjobb játékosunk nem áll rendelkezésre, de ezt nem akarjuk kifogásként használni.

Dave MacQueen: – Jó meccset játszottunk, az emberhátrányos védekezésünk nagyszerűen működött, fontos pillanatokban szereztük a góljainkat, és amikor kellett, a kapusunk is remekelt.

DVTK JEGESMEDVÉK–FTC-TELEKOM 4–3 (0–1, 2–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

Miskolc, 1340 néző. V: Haszonits, Rencz, Vincze D., Szabó D.

DVTK: Vosvrda – Masella, Szalay / Szirányi, SZATHMÁRY (3) / Vokla, Vojtkó / Pásztor, SKRABOV – Hunt, Pineo, Doyle / BERDNYIKOV 2 (2), Rétfalvi (1), Kulesov / Blasko 1, Lövei (1), Miskolczi 1 / Trozsák, Csiki, Farkas M. Edző: Láda Balázs

FTC: Nagy Kristóf – Seregély Máté, Crespi / Tyni, Kärmeniemi / Helgesen, Bán / Mártonffy, Haranghy – TURBUCZ (2), BRADY 2, Keranen (1) / Tóth Gergő, Kestilä 1, Heino (1) / V. Razumnjak, Mattyasovszky, Németh A. / Banga, Bogáti, Kárpáti. Edző: Fodor Szabolcs

Kapura lövések: 38–35. Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Galanisz Nikandrosz (másodedző): – Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a hiányosságainkat kiküszöböljük és sikeresebbek legyünk. Veszélyesebbek lettünk a kapu előtt, többet támadtunk, mint korábban, ennek örülök, de tovább kell fejlődnünk. Nagy csapatmunkával győztünk, ezért elismerésem a srácoknak.

Fodor Szabolcs: – Fantasztikus hangulat, telt ház volt a csarnokban. Sokáig vezettünk, de nem biztos, hogy meg is érdemeltük az előnyt. Az első harmadban a DVTK nagyon keményen nekünk esett, de tudtuk, hogy így lesz, mégis, mintha nem álltunk volna készen teljesen. A kétgólos vezetésünk tudatában eltértünk a játéktervtől, ez okozta, hogy az ellenfél egyenlített. Nem nyújtottunk olyan teljesítményt, amivel egyértelműen győzelmet érdemeltünk volna.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–DEAC 4–5 (1–2, 1–1, 2–1, 0–1) – hosszabbításban

Vasas Jégcentrum, 355 néző. V: Nagy A., Mach, Kocsány, Balázsi.

BJAHC: Farkas R. – Szabó B., Szabó Dániel / Varga A., ROACH 1 (2) / Szivák, Borsos / Somoza – MOLNÁR B. (2), Ravasz Cs., Blackwater 1 (1) / Zimányi, Keresztes, Santerno (1) / Sofron 1, Weidemann, Schlekmann 1 / Molnár Z., NAGY G. (1), Tóth R. Edző: Kangyal Balázs

DEAC: Szeles – Usztyinyenko, Stensson 1 / Kloz 1 (1), Bukor / Jakabfy S., Jakabfy Cs. – MOZER 2 (1), Galoha, Culigin 1 / Mihalik G., Novotny (1), Mihalik A. (2) / Bucskin, KREISZ B., SENFELD (3) / Molnár D., Szmirnov. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 28–41. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 6/2