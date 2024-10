Jégkorong: hat meccsen hat vereséggel zárta BL-szereplését a Volán

TOVÁBBJUTÁSI ESÉLYE a két csapat közül már csak a Geneve-Servette-nek maradt az alapszakasz utolsó fordulójára. A Volán az első mérkőzéstől eltekintve derekasan helytállt a BL-ben, azonban pontot még nem sikerült szereznie a jóval magasabban rangsorolt ellenfelek ellen. Ezúttal sem a Fehérvár mellett szólt a papírforma, hiszen a Bajnokok Ligája címvédője érkezett az Alba Arénában, igaz a vendégek sem a nemzetközi, sem a hazai porondon nem remekeltek eddig, a BL rájátszásába jutáshoz pedig győzelemre volt szükségük. Fehérvári részről kisebb sérülés miatt a Kiss Dávid vezette szakmai stáb nem számíthatott Chase Berger, Bartalis István és Sebők Balázs játékára.

Josh Jooris kis híján villámgyorsan vezetéshez juttatta csapatát, a támadó mint kés a vajon átfűzte magát a védelmen, szerencsére Horváth Dominik résen volt. Ezt követően azonban remekül alakult az első húsz perc, a Volán nem rettent meg ellenfelétől és 76 másodpercet követően Terbócs István révén megszerezte a vezetést, a támadó egy elhozott buli után lőtt takarásból. Jól ment a Fehérvár, több helyzete is volt a kék-fehéreknek, Terbócs könnyen kettőre növelhette volna góljainak számát, de Anze Kuralt előtt is akadtak lehetőségek, a svájciak kapujában Antti Raanta bravúrosan védett. A szép összképbe egyedül a fehérváriak emberelőny játéka rondított bele, öt a négy, valamint öt a három ellen sem sikerült igazán nagy helyzetet kidolgozni.

Amilyen jól kezdődött az első, olyan rosszul rajtolt a második, ugyanis túl sok fehérvári játékos volt egyszerre a pályán, emberelőnybe került a Servette, a fórt 14 másodperc alatt ki is használta, Michael Spacek oldalról eleresztett kapáslövése kifogott Horváthon. A jégkorong BL-ben az a szabály, hogy ilyenkor nem egészül ki a védekező csapat, jött is előre a címvédő, ugyanazt a figurát ismét el akarták játszani, ám a magyar kapus ezúttal már résen volt. Öt az öt ellen is lendületbe maradt a Geneve, aztán Trevor Cheek korongszerzését követően Hári János és Anze Kuralt hozta össze kis híján megint a vezetést. Életjeleket adott magáról a Volán, Ambrus Gergő és Terbócs is veszélyeztetett, majd Magosi Bálint és Ambrus Csongor tette próbára Raantát. A játékrész második felében a Fehérvár átvészelt egy emberhátrányt, majd emberelőnyben Chris Brown és Tim Campbell próbálkozott, sajnos sikertelenül. Ahogy kiegészült a Servette, megszerezte a vezetést is. A büntetőpadról visszatérő Simon Le Coultre lecsapott egy kilőtt pakkra, és mivel a Volán hátsó alakzata nem rendeződött, egyedül törhetett kapura és Horváth lábai között belőtte a ziccert.

Az utolsó harmadból még csak 18 másodperc telt el, amikor a svájciak gyakorlatilag átrohantak a magyar védelmen, Josh Jooris közelről mattolta Horváthot. Ezt követően ugyan egy emberhátrányt kibekkelt a Fehérvár, egyenlő létszámban Alessio Bertaggia is eredményes volt, háromgólosra növelve csapata előnyét. Pár perccel később visszakapaszkodhatott volna a Volán, Brown léphetett ki egyedül, de a ziccert védte a kapus, majd Kuralt helyzete is kimaradt. Öt és fél perccel a vége előtt emberelőnybe került a Volán, Kuralt ezúttal már pontosan célzott kettőre csökkentve a hátrányt. Ment előre a Fehérvár, Hári János távoli lökete be is akadt másfél perccel a végső dudaszó előtt, a játékvezetők azonban nem adták meg a találatot. Horváth lement, az üres kapuba Spacek lőtt még egyet, így a Geneve-Servette 5–2-re nyert az Alba Arénában.

JÉGKORONG

BAJNOKOK LIGÁJA, 6. FORDULÓ

Hydro Fehérvár AV19–Geneve-Servette (svájci) 2–5 (1–0, 0–2, 1–3)

Alba Aréna, 2961 néző. V: Ofner (osztrák), Piragic (horvát), Konc, Durmis (mindketten szlovákok)

FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Atkinson, Campbell / Gaunce, Messner (1) / STIPSICZ, STAJNOCH / Kiss R., Csollák – Cheek, Hári J. (1), Kuralt 1 / Erdély Cs., Brown, Mihály Á. / Ambrus G. (1), Kulmala (1), Terbócs 1 / Magosi, Németh K., Ambrus Cs. Edző: Kiss Dávid

GENEVE: RAANTA – Berni, Vatanen (1) / Lennström, Schneller / Chanton (1), Le Coultre 1 / Vouardoux – MIRANDA 1 (1), SPACEK 1 (1), Jooris 1 / Jukna, MANNINEN (2), Praplan / Bertaggia 1, Mariéthoz, Loosli / Guignard, Maillard, Jacquemet. Edző: Jan Cadieux

Kapura lövések: 26–25. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Ahogy kezdtük a mérkőzést, az jól nézett ki. Egyenlő létszámban jó volt látni, hogy így tudunk jégkorongozni és ennyi helyzetet alakítunk ki. Ezen a szinten a speciális egységek jelentik a különbséget. Az emberelőnyünk nem működött, öt a háromban helyzetet sem tudtunk kialakítani. Kétgólos hátrányban sem adtuk fel, mentünk előre, kár a meg nem adott gólért.

Jan Cadieux: – Igazán kemény meccs volt, azt hiszem az első harmadban a Fehérvár jobban játszott nálunk. Keményen kezdte az ellenfél a meccset, ehhez kellett alkalmazkodnunk, és többet dolgozni, mint a mérkőzés elején. Néhány játékosunk talán kicsit meglepődött azon, milyen jól játszik a magyar csapat. Aztán felszívtuk magunkat, többet volt nálunk a korong és fordítottunk.