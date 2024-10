Garát-Gasparics Fanni: Nagyon keményen küzdök azért, hogy sikeres legyen a visszatérésem

Az MTI-nek csütörtökön elmondta, még nem végezhet teljes értékű munkát, a rehabilitációját ezen a héten Budapesten folytatja, és vasárnap utazik Svédországba.

„Vannak olyan feladatok, amelyeket még nem végezhetek, de lépcsőről lépcsőre haladunk előre. Még tesztek is várnak rám, ami alapján visszaengedhetnek az élsportba. A svéd klubom nagyon vár, ők is és én is izgatottak vagyunk. Ilyen sérülésem még sosem volt pályafutásom során, de nagyon keményen küzdök azért, hogy sikeres legyen a visszatérésem” – fogalmazott a 29 éves csatár.

Garát-Gasparics Fanni reméli, hogy közel egy hónapon belül újra játékra jelentkezhet, de addig is a Brynässzal készül.

„Célom, hogy klub és válogatott szinten is jó idényt fussak. A válogatottal februárban olimpiai kijutásról döntő tornán veszünk részt, míg áprilisban elit-világbajnokságon” – tette hozzá.

A magyar kiválóság nem mondott le arról, hogy visszakerüljön a tengerentúli profiligába (PWHL), ahol legutóbb játszott, és elmondása alapján ez az idény fogja eldönteni, hogy jövőre hol tud játszani.

Garát-Gasparics az előző idényt a Brynäsban kezdte, 13 mérkőzésen négyszer volt eredményes és adott hét gólpasszt, majd PWHL-ben érdekelt Ottawához került, ahol 15 találkozón egy gólt ütött. Március közepén azonban térdszalagszakadást szenvedett, így többek között a divízió I/A-világbajnokságot is kénytelen volt kihagyni.