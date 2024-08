Kiss Dávid: Jobb a keretünk, mint egy éve ilyenkor

– Nemrég kezdte a csapat a felkészülést, milyenek a kezdeti tapasztalatai az átalakult keretről?

– Szerencsére egyelőre minden pozitív – kezdte Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Sok új inger érte a játékosokat, nagyban változott a keretünk is, ráadásul új létesítménybe költöztünk, ezért az első néhány napon a türelmen volt a hangsúly. Mi, edzők is tudjuk, hogy két hónap kihagyás után nem egyszerű egy jégkorongozónak tökéletesen teljesítenie, akármennyire is azt szeretnénk látni, hogy minden passz pontos, mindenki gyorsan korizik és tele van energiával. Keményen kezdték a srácok a munkát, mindent megtesznek, hogy olyan szintre hozzák fel magukat, amilyenre szükségük lesz a következő idény megméretésein. Tetszik, amit eddig látok, a hangulat és az összhang kifogástalan a csapatban, úgy érzem, jobb a játékoskeretünk, mint egy évvel ezelőtt.

– Jobbnak és bővebbnek is tűnik a keret. Ez mennyire könnyíti vagy nehezíti meg a dolgát, hiszen válogatott játékosok és légiósok rotálását kell összehangolnia és kialakítani a megfelelő sorokat?

– Az általános igazgatónk, Szélig Viktor nagyon eredményes munkát végzett a keret kialakításakor. Már az előző idény végén elkezdtünk arról beszélni, mik az elképzeléseink a következő évaddal kapcsolatban, és ezekért mindent megtettünk. Sikerült a magyar válogatott kulcsjátékosait, Erdély Csanádot és Sebők Balázst hazacsábítani, és Kulmala Rasmus érkezésének is örülünk, aki már szintén játszott hazánk címeres mezében. Négy magyar centerünk lesz, amire szerintem korábban még nem is nagyon volt példa a csapatnál. Hosszú idő után ismét össze tudok állítani olyan hátvédpárokat, amelyben egy bal- és egy jobbkezes védő szerepel, megkönnyítve ezzel a tenyeres passzokat, az egyszerűbb játékra és a korongkihozatalra törekedve. A szélsők, akiket igazoltunk, korábban már játszottak centert, így ha bármi problémánk lenne, sérülések vagy formaingadozás, több lehetőségünk lesz variálni.

– Mekkora kihívás a mostani felkészülési időszak? Alig három hétig edz együtt a csapat, majd augusztus végén kezdődik a válogatott megméretés, az olimpiai selejtezőtorna, és utána már nyakukon a Bajnokok Ligája.

– Én is ott leszek a magyar válogatottal a tornán, ez nehezíti a dolgomat klubedzőként, hiszen ha „csak” a játékosaim mennének el, legalább a többiekkel tudnék foglalkozni addig. A légiósaink többsége azonban Fehérváron marad, és a kollégáimmal készülnek tovább a klubidény kezdetére. Próbálok egy fenékkel két lovat megülni, de nem ismeretlen ez a helyzet nekem. A BL nagy kihívás lesz, nagyszerű meccsekre számítok, az olimpiai selejtezőtorna viszont valóban kettévágja a felkészülési időszakunkat. Nagyjából másfél-két hétig nem tudunk emiatt teljes csapattal edzeni, így nehéz kialakítani a megfelelő játékrendszert. Ezért kell a türelem, annak viszont örülünk, hogy sok mérkőzésünk lesz, mire elkezdődik az ICEHL, mert a meccsekből lehet a legjobban tanulni.

–Tavaly nyáron lett másodedzőből vezetőedző, és nagyszerűen helytállt az előző idényben. Ősztől is vár önre újdonság, a Bajnokok Ligájában irányíthatja a csapatot. Milyen várakozásai vannak?

– Nem rakok emiatt sem magamra, sem a játékosaimra plusz terhet. Az előző idényben megküzdöttünk azért, hogy ősztől olyan magas szinten játszhassunk, mint a Bajnokok Ligája. Nem epizódszereplők szeretnénk lenni a sorozatban, de tudjuk, mekkora kihívás elé állítanak az ellenfeleink. Örülök, hogy az önéletrajzomba bekerül, hogy a BL-ben is vezettem a csapatot. Sokkal inkább egy nagyszerű lehetőségként tekintünk erre, mint nyomásként, miközben tudjuk, hogy nem mi vagyunk a végső siker esélyesei.

– Két felkészülési meccsen vannak túl, a cseh első osztályú Mountfieldtől 6–1-re kikaptak, a másodosztályú Kolín ellen viszont 4–2-re győztek. Hogyan értékeli ezeket a találkozókat?

– Ilyen rövid felkészülést követően a Mountfield még nagy falat volt, ennek ellenére az a néhány változás, amit a játékrendszerrel kapcsolatban egyáltalán meg tudtunk beszélni, már körvonalazódott a jégen. Voltak lehetőségeink, lőttünk kapuvasakat, ám így is csak nagyon nehezen jutottunk el helyzetekig, miközben az ellenfélnek ez gördülékenyebben ment. Új sorokkal játszottunk, nem várhattuk, hogy minden simán megy majd, tesztüzemben vagyunk. A két meccs között az volt a különbség, hogy a másodikon képesek voltunk birtokolni a korongot. A Mountfield ellen akkora volt a nyomás, hogy sokszor ez is gondot okozott. A Kolín elleni győzelem sem volt szép, de mindkét meccs nagyon hasznos volt.

– Mennyire lakták be a csapat új otthonát, az Alba Arénát?

– Fantasztikus az épület, nagyon örülünk, hogy a miénk. Vannak apróságok, amelyekre csak a használat során derült fény, ezeket a kis hibákat igyekszünk mihamarabb orvosolni, és mindenki – legyen az az aréna vagy a klub alkalmazottja – profin végzi a dolgát azért, hogy a lehető legjobb legyen a felkészülésünk.