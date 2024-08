Bartalis István: Sofi mutatta az utat, mindjárt az elején keményen, tökösen játszottunk

„Nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe, Sofi mutatta az utat, hogy kell játszani az elején, és keményen, tökösen is hokiztunk. Akkora ütközést osztott ki, hogy attól mindenkinek az energiaszintje igen magasra felugrott. Az egész meccsen jól játszottunk, de sajnos hatvan percig kellene jégkorongoznunk: az odaadással nem volt gond, de az eszünket nem használtuk tíz percig, ez megbosszulta magát. Ez a különbség az olyan csapatok, mint a szlovák ellen: elindul egy hógolyóeffektus, ami egyre nagyobb és nagyobb lesz, azaz több és több helyzetük lesz. Sajnos ez ilyen” – értékelt az NSO Tv-nek Bartalis István, aki a harmadik harmadban két gólt is lőtt a világelitbe tartozó szlovákoknak.

Videónkban természetesen beszél a góljairól is, valamint azt is elmondja, jól döntött-e, amikor visszatért a magyar válogatottba. Emellett az is szóba kerül, mennyire szükségük van most egy szünnapra az osztrákok elleni mérkőzés előtt.

2. FORDULÓ

SZLOVÁKIA–MAGYARORSZÁG 7–3 (1–1, 2–0, 4–2)

Pozsony, 8824 néző. V: Holm (svéd), Schrader (német), Hautamäki (finn), Ondrácek (cseh).

SZLOVÁKIA: Hlavaj – Gernat (1), Ceresnák / Ivan, Nemec (1) / Koch, Grman 1 / Knazko, Roman – Tatar 1, HRIVÍK 1 (1), Lantosi 1 / Kelemen, CINGEL (3), Hudácek 1 / REGENDA 1, M. Pospísil (1), K. Pospísil (1) / Sykora (1), Sukel 1, Liska (1). Szövetségi kapitány: Craig Ramsay

MAGYARORSZÁG: Vay – Fejes, Garát / Szabó B., NILSSON H. 1 / Kiss R., Horváth A. / Hadobás, Horváth M. – Sofron, BARTALIS I. 2, ERDÉLY CS. / Varga B. (1), Sebők (1), Galló / Nemes, Papp, Horváth Bence (1) / Szongoth, Terbócs, Ambrus G. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 40–12.

Gól – emberelőnyből: 5/1, ill. 5/1.

Korábban

Kazahsztán–Ausztria 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)