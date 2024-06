Férfi jégkorong: Sofron a BJAHC-ben folytatja pályafutását

Sofron István a legutóbbi kiírásban a Csíkszereda színeiben az Erste Ligában 21 alapszakasz mérkőzésen játszott, 11 góllal és ugyanennyi gólpasszal járult hozzá a Sport Club jó szerepléséhez. A rájátszásban is pont/meccs felett teljesített: 12 mérkőzésen 13 pontja volt (5 gól, 8 gólpassz).

„Nagyszerű érzés lesz visszatérni az ismerős arcok közé. Nagyon jó emlékeket idéz a Kangyal Balázsékkal együtt töltött idő, jó volt korábban a közös munka, ezért nem volt kérdés számomra, hogy ha van sansz, akkor ide jövök vissza. Az is sokat nyom a latban, hogy ismerek a csapatban jó pár magyar játékost, és tetszik a cél, amit Balázs felvázolt, hogy csináljunk ebből a magyar magból egy jó csapatot – mondta Sofron. – Az elmúlt években szerencsére mindenhol vezéregyéniség tudtam lenni, ezt is várták el tőlem. Persze, ezt a szerepet szeretném betölteni itt is. Ezt várja el tőlem a vezetőség, a szurkolók, és én is magamtól, hogy vezéregyénisége tudjak lenni a csapatnak, példát mutassak a fiataloknak. Bizonyítsak. Magamnak is, ahogy egy sportolónak mindig bizonyítania kell, évről-évre, hogy ott a helye, számolni kell vele. Ahogy telnek az évek, az én koromban még jobban is.”

„Vannak olyan életszakaszok, amikor a döntéseinket sok minden befolyásolhatja, és sajnos előfordul, hogy néha egy pár dologról le kell mondani. Ő szerintem idén pár dologról lemondott, így lett egyáltalán lehetőségünk arra, hogy nálunk játsszon. Mivel az eredeti ideám az volt, hogy ne legyen egyetlen légiós sem, ő abszolút illik ebbe a projektbe” – fogalmazott Kangyal Balázs vezetőedző.