A Real Madridra több mint 60 meccs is várhat – meddig fokozható még?

És akkor jöjjünk hazafelé is: az MLSZ hétfőn három válogatott játékos sérülését jelentette be, Horváth Krisztofernek, Kerkez Milosnak és Loic Negónak is sérülés miatt kell kihagynia az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseket. Az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter pedig éppen azért mondta le a válogatott szereplését, mert a tavalyi keresztszalag-szakadása után csökkenteni akarja az őszi, több fontos terhelést, de emiatt mondta le a válogatott szereplést a Manchester City belga sztárja, Kevin De Bruyne és a Real Madrid csatára, Kylian Mbappé is kihagyja a franciák meccseit.

A mérkőzésszámok, a terhelés fokozatos emelése éppen azzal a következménnyel járhat, hogy a labdarúgás legnézettebb nyári eseményei, a világbajnokságok és az Európa-bajnokságok veszítenek az értékükből, mert a játékosok jelentős része fáradtan, formán kívül vesz részt az eseményeken, már aki részt tud venni és nem sérült éppen.

Persze növelhetjük tovább a mérkőzésszámokat a minél nagyobb bevétel érdekében, ahogy azt most az átalakított Bajnokok Ligájában láthatjuk, ahol az új alapszakaszban résztvevők számára két meccsel megnőtt a főtáblás találkozók száma a korábbi csoportkörhöz képest. Aztán nyáron meg jön az új klub-világbajnokság is, a tervek szerint 32 csapattal, amivel kapcsolatban Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője egyszer már kijelentette, hogy nem vesznek részt rajta, aztán persze visszavonta a kijelentését. 2026-ban pedig következik a 48 csapatos világbajnokság. Volt idő, amikor a 32 is elképzelhetetlenül magas számnak tűnt, most 16-tal még följebb emelik a létszámot, és hol van ennek a vége? Attól, hogy a csapatok létszámát emelik, nem születik több világklasszis labdarúgó, tehát nem fog emelkedni a színvonal és a csapatok kereteit sem lehet a végtelenségig emelni, mert az edzők szerint negyvenes játékoskerettel már nem lehet minőségi munkát végezni.

„Rodri idén lehet, hogy Bajnokok Ligája döntőt játszik május 31.-én, aztán elmegy a Nemzetek Ligája döntőre június 4. és 10. között, majd 4 napon belül az Egyesült Államokban játszhat a klubvilágbajnokságon. Hogy lehet ez kibírni úgy, hogy ne sérüljön le vagy ne csökkenjen a teljesítményed színvonala?”– nyilatkozta felháborodva Maheta Malengo, a játékosok szakszervezetének ügyvezetője szeptember 18-án. Rodrinak pont egy hét múlva elszakadt a keresztszalagja.

Idén nyáron a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) készített egy tanulmányt, amiben a labdarúgók fokozódó terhelését vizsgálták. A CIES kutatásában összesen 12 idényt vizsgált meg 2012 és 2024 között, átlagosan évadonként 650-700 csapattal, negyven élvonalbeli bajnokságból. A végeredmény összesen 1103 csapat idényenkénti adatait tartalmazza. A tétmeccseket figyelembe véve egy csapat átlagosan 41.5 meccset játszik egy évadban, de ezt jelentősen lehúzza a koronavírus-járvány által megtépázott 2019–2020-as idény, amikor a 33 meccset sem érte el az átlag. Nem véletlen, hogy a legmagasabb szám (43.9) épp a covidot követő első, 2020–2021-es idényben jött ki. Ha ezt leszámítjuk, akkor sem a mögöttünk hagyott, 2023–2024-es évad végez az első helyen, hanem a 2014–2015-ös, átlagban 42.6 meccsel. Ezek az adatok a nagy átlagra vonatkoznak, az elitklubok ennél jóval több meccset játszanak egy idényben, de mennyivel? Számukra nő a terhelés? Nos, népszerűségindex alapján a CIES a Real Madridot, a Manchester Unitedot és a Bayern Münchent emelte ki. A több mint húszéves minta csúcspontja a madridiaknál 2003-ban, az MU-nál 2009-ben, a münchenieknél 2007-ben jött el. A vizsgált időszakban az is előfordult, hogy 80 (!) meccsnél is többet játszott egy idényben egy klub, de a 70 mérkőzést idényenként mindössze a mezőny 1.2 %-a lépi át, de a 60-at is csak 3.5%.

Viszont a megújított klubvilágbajnoksággal és az új típusú Bajnokok Ligájával például a BL-címvédő Real Madrid számára az előző idény 55 meccse 64-re nőhet ebben az évadban a klub-vb-vel. Ha ehhez a terheléshez hozzáadjuk az éves válogatott találkozókat, akkor, ha lenne olyan futballista, aki ezt végigbírja, az 70 fölötti meccsszámot is jelenthetne.

A 2022–2023-as idényben, amikor 2022 telén világbajnokságot is rendeztek, az Európában szereplő játékosok közül a Manchester United portugál futballistája, a katari vb-n is megfordult Bruno Fernandes játszott a legtöbbet, 59 találkozón, 6071 percet. A 2023–2024-es idényben ez a szám valamelyest csökkent. A mérkőzésszámokat tekintve az argentin válogatottal Copa Américát nyerő csatár, Julián Álaverz végzett az élen 53 találkozóval, még úgy is, hogy a Copán egy meccsen nem játszott és akkori klubjában, a Manchester Cityben sem szerepelt minden találkozón és a BL-döntőbe sem jutottak be (a Cityben 36, az argentin válogatottban 17 meccse volt). A játékpercek alapján viszont az Everton kapusa, az angol válogatottal Eb-döntőbe is jutott Jordan Pickford végzett az élen 4680 perccel. A klub-vb-vel ezek a számok jó eséllyel nőni fognak, a nagy kérdés az, meddig növelhetők?

Az emberi teljesítőképesség határait feszegeti a mérkőzésszám fokozatos emelése, és a sok sérülés mutatja, hogy játékosok jelentős része már nem bír végigcsinálni egy idényt sérülések nélkül, pedig hát elvileg ugye a sport éppen az egészségről, az egészséges életmódra nevelésről kellene, hogy szóljon vagy mégsem?