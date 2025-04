A PSG ultrái Rabiot-t és családját gyalázták, az édesanya petíciót indított

A Paris Saint-Germain előre kérte szurkolóit, hogy fogadják tisztelettel a csapat korábbi labdarúgóját, az időközben Marseille-be szerződő Adrien Rabiot-t, de ehhez természetesen nem mindenki tartotta magát: a Tribune Auteuil ultrái olyan feliratokat is felmutattak, amelyek nemcsak a 30 éves futballistát, hanem a családját is gyalázták a 3–1-es párizsi győzelemmel végződő mérkőzésen.

Egyes francia lapok azt sem tartották kizárhatónak, hogy a PSG-t pályabetiltással sújtják, azaz előfordulhatott volna, hogy a bajnoki cím megszerzésének pillanatában nem lesznek szurkolók a Parc des Princes-ben.

Nos, a szerda késő este nyilvánosságra hozott, a sértő feliratokon túl pirotechnikáért is kiszabott ítélet jóval enyhébb: a Tribune Auteuil részleges lezárása egy mérkőzésre szól, ráadásul a határozat április 8. éjféltől lép hatályba, vagyis a következő hazai bajnoki mérkőzést nem érinti. Márpedig ha most szombaton a PSG pontot szerez a kiesés ellen harcoló vendége, az Angers ellen, megszerzi a bajnoki címet – és az ünneplésnek a vétkes ultrák is résztvevői, szemtanúi lehetnek.

Rabiot édesanyja, egyben ügynöke, Véronique időközben petíciót indított az interneten, hogy gyűlöletkeltő, sértő, diszkriminatív lelátói megnyilvánulások esetén a francia szövetség (FFF) és a francia liga (LFP) szabályai szerinti lehetséges legsúlyosabb büntetést szabják ki. „Soha egyetlen sportoló anyja, apja, testvére se lehessen a gyűlölködés célpontja!” – biztat aláírásra Véronique Rabiot. Eddig több mint ötezren csatlakoztak hozzá.

A fegyelmi bizottság döntött a néhány hete nézőtéri rendbontás miatt a 63. percben félbeszakadt Montpellier–Saint-Étienne mérkőzés ügyében is: a vendég zöldek a pályán elért eredménnyel (0–2) megkapták a három pontot.