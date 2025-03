Negóék tombolhattak, nagyon fontos három ponthoz jutottak

LE HAVRE–NANTES 3–2

A bennmaradásért harcoló csapatok mérkőzése nagy csatát hozott: a hazai Abdoulaye Touré tizenegyesből szerzett góljai közül az elsőt Saidou Sow fejjel, a másodikat Moses Simon lábbal megválaszolta, mégsem jutottak ponthoz a „kanárik”. A Le Havre győztes gólja a 88. percben, egy nagy tűzijáték végén született, Timothée Pembélé lőtte közelről. A magyar válogatott Loic Nego végig a pályán volt a hazai csapatban, amely egyelőre osztályozót érő helyen áll. A GÓLOK ITT!

TOULOUSE–BREST 2–4

A Brest kezdi kiheverni a BL-szereplés jelentette extra terhelést, immár három forduló óta veretlen, és közelíti az európai helyeket. A szép gólok mérkőzésén a nemrég még a harmadosztályban futballozó Justin Bourgault bombázott elsőként a kapuba (a 19 éves védőnek ez volt a második meccse és az első gólja az élvonalban), s bár a hazaiak 0–3 után ébredtek és szorossá tették a hajrát, pontot nem tudtak szerezni. A GÓLOK ITT!

ANGERS–RENNES 0–3

Az előző két fordulóban egyik csapat sem jutott ponthoz, de a Rennes most háromhoz is. A bretonok fő gólfelelőse, Arnaud Kalimuendo korán vezetést szerzett szép lövéssel, a végén ő tette biztossá a vendéggyőzelmet – már 13 találatnál jár ebben a bajnoki kiírásban –, két gólja között pedig Ismaël Koné is rúgott egy hatalmasat. Az Angers négy bajnokit vesztett zsinórban, ezeken gólt sem szerzett, forrósodik a helyzete. A GÓLOK ITT!

AUXERRE–MONTPELLIER 1–0

Az utolsó helyezett Montpellier egyetlen pontot sem kapart össze a megelőző hat fordulóban, és bár most sokáig reménykedhetett a rossz széria megszakításában, az átok ezúttal is lesújtott rá: a hazaiak egyik csereembere, Florian Ayé a 82. percben győzelemhez segítette az Auxerre-t. A GÓL ITT!

FRANCIA LIGUE 1

27. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Le Havre–Nantes 3–2 (A. Touré 13., 27. – mindkettőt 11-esből, Pembélé 88., ill. S. Sow 23., M. Simon 48.)

Toulouse–Brest 2–4 (Sierro 65., J. King 78., ill. Bourgault 22., Pereira Lage 26., Doumbia 62., Mahdi Camara 90.)

Angers–Rennes 0–3 (Kalimuendo 13., 90+5., I. Koné 70.)

Auxerre–Montpellier 1–0 (Ayé 82.)

Később

20.45: Lille–Lens

A FORDULÓ TÖBBI EREDMÉNYE

Szombat

Reims–Olympique Marseille 3–1 (Nakamura 29., Diakhon 51., Atangana Edoa 68., ill. Rongier 78.)

Saint-Étienne–Paris SG 1–6 (Stassin 9., ill. G. Ramos 43. – 11-esből, Kvarachelia 50., Doué 53., 66., Joao Neves 62., I. Mbaye 90.)

Monaco–Nice 2–1 (Biereth 55., Embolo 73., ill. Boga 42.)

Kiállítva: Dante (Nice, 90+1.)

Péntek

Strasbourg–Lyon 4–2 (A. Santos 55., Bakwa 60., Emegha 74., Amo-Ameyaw 89., ill. Tolisso 62., Mikautadze 90+7. – 11-esből)