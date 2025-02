Ligue 1: rangadót nyert a Lille, meglepő vereséget szenvedett a Marseille

LILLE–MONACO 2–1

Hákon Haraldsson előbb ballal, majd – hatalmas monacói hibát kihasználva – jobbal is rúgott egy gólt, és bár Minamino Takumi az első félidő hajrájában közelről szépített, a hátralévő teljes második játékrész nem volt elég a vendégeknek az egyenlítéshez.

SAINT-ÉTIENNE–ANGERS 3–3

A Saint-Étienne-nek sikerült fordítania kétgólos hátrányból – Himad Abdelli gyors duplájával hamar megugrott az Angers –, de a győzelem nem jött össze: a vendégek a ráadásban is kaptak egy tizenegyest, és Bamba Dieng be is vágta. A három vereség után végre pontot szerző hazaiaknál az Espanyolból télen visszaigazoló Irvin Cardona fejjel is, lábbal is betalált, míg Pierre Ekwah kapufás bombával szerezte meg első gólját a zöldek kötelékében.

Egy kis stat: a Saint-Étienne ellen 13 büntetőt ítéltek ebben az idényben, ez eddig a csúcs a Ligue 1-ban (Fotó: Stats Foot)

AUXERRE–MARSEILLE 3–0

Az Auxerre november vége óta nem nyert bajnoki meccset, tíz forduló pergett le azóta, ideje volt egy nagy dobásnak, és lőn! A leshatárról meginduló Gaëtan Perrin befelé cselezve a jobb felsőbe lőtt nagy góllal táplálta a hazai reményeket a 34. percben.

A második félidőben az OM nagy erőket mozgósított a fordítás érdekében, de a 63. percben emberhátrányba került – Derek Cornelius megkapta a második sárga lapját –, és a 77. percben jött a második hazai gól: Gerónimo Rulli kapus szabálytalansága büntetőt eredményezett, Jubal pedig nem hibázott. Sőt a brazil középső védő fejessel is beköszönt a végjátékban, teljessé téve a forduló eddigi legnagyobb meglepetését.

Az OM három győzelem után vesztett bajnokit.

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Lille–Monaco 2–1 (Haraldsson 22., 42., ill. Minamimo 45+1.)

Saint-Étienne–Angers 3–3 (I. Cardona 36., 74., Ekwah 52., ill. Abdelli 7., 17. – az elsőt 11-esből, B. Dieng 90+4. – 11-esből)

Auxerre–Olympique Marseille 3–0 (Perrin 34., Jubal 77., 90+1. – az elsőt 11-esből)

K: Cornelius (63., Marseille)

A FORDULÓ TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEI

Vasárnap

15.00: Nantes–Lens

17.15: Le Havre–Toulouse

17.15: Strasbourg–Brest

17.15: Nice–Montpellier

20.45: Lyon–Paris SG

Pénteken játszották

Rennes–Reims 1–0 (Kalimuendo 10. – 11-esből)

Kiállítva: Kipré (5., Reims), H. Ibrahim (89., Reims)