Négy gólig meg sem álltak: nincs már nyeretlen csapat a francia bajnokságban

Zuriko Davitasvili, a Saint-Étienne leggólerősebb játékosa kétszer is egyenlített, de Ibrahima Niane tizenegyesből harmadszor is vezetést szerzett az Angers-nak, és arra a zöldek már nem tudtak válaszolni. Sőt: a végjátékra becserélt Bamba Dieng a ráadásban belőtte a hazaiak negyedik gólját is.

Alexandre Dujeux csapata – amely immár három forduló óta veretlen – idénybeli első győzelmével meg is előzte riválisát a tabellán.

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Angers–Saint-Étienne 4–2 (Abdelli 7., Aholou 39., Niane 69. – 11-esből, B. Dieng 90+3., ill. Davitasvili 15., 57. – az elsőt 11-esből)

Később

19.00: Reims–Brest

21.00: Lens–Lille

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

15.00: Lyon–Auxerre

17.00: Montpellier–Toulouse

17.00: Nice–Monaco

17.00: Strasbourg–Nantes

20.45: Marseille–PSG

Pénteken játszották

Rennes–Le Havre 1–0 (A. Gómez 54.)

Kiállítva: Opéri (90+6. – Le Havre)