Vámos Petra nyolc gólt szerzett, a Metz nagy lépést tett a továbbjutás felé a női kézi BL-ben

Az első félidő jobban kezdődött a hazai csapat számára, amely a 8. perc végén háromgólos előnyben volt. A folytatásban is inkább a Brest akarata érvényesült, a 23. percben már 14–9 állt az eredményjelzőn, a félidő hajrája azonban sokkal jobban sikerült a vendégeknek, ennek köszönhetően a szünetben már csak egy gól volt a különbség a felek között – innentől kezdve pedig minden megváltozott.

Abban semmi túlzás nem volt, hogy Vámos Petra remekelt a Metznél: a magyar irányító neve mellett már a szünetben öt dobott gól szerepelt.

A fordulás után aztán hamar bajba került a Brest, a Metz előbb kiegyenlített, majd a vezetést is átvette, és a 40. percben már három góllal vezetett. A folytatásban is tartotta előnyét a Metz, sőt később négy góllal is meglépett ellenfelétől, és többször is támadhatott az ötgólos vezetésért. Végül 29–26-ra nyerte meg a meccset a vendég együttes, amely ezzel a jövő héten megnyugtató előnyből kezdheti a visszavágót hazai pályán. Az is rossz hír továbbá a bresti szurkolóknak, hogy a csapat legjobb játékosa, az ezen a meccsen is nyolc gólt szerző Anna Vjahirjeva megsérült, és a meccs után bicegve, könnyeivel küszködve hagyta el a pályát.

Vámos Petra nyolc góllal zárta az estét, és ezzel a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult, valamint beállította saját egyéni rekordját a Bajnokok Ligájában. Szöllősi-Schatzl nem tudott a kapuba találni, Szemerey pedig kevés lehetőséget kapott, a hét kapujára tartó lövésből nem tudott egyet sem hárítani – igaz, egy hetest, amikor ő állt a kapuban, fölé lőttek a hazaiak.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Brest Bretagne (francia)–Metz (francia) 26–29 (15–14)

Ld: Vjahirjeva 8, Nocandy 7, ill. Vámos 8, Bouktit 6

KORÁBBAN

Ludwigsburg (német)–Győri Audi ETO KC 24–25 (14–16)

VASÁRNAP

14.00: CSM Bucuresti (román, Pásztor Noémi)–Esbjerg (dán)

16.00: Odense (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria – élőben az NSO-n!