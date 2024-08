Méretes pofonba szaladt bele a Lyon a francia bajnokság rajtján

Benjamin Bourigeaud megpattanó szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Rennes-nek a 19. percben, és nem telt el három perc sem, amikor egy rossz hátraadásra lecsapó Amin Guiri (Amine Gouiri) belőtte a második gólt is.

Az algériai válogatott támadó a végjátékban egy gólpasszal is elkeserítette nevelőegyesületét; annál nagyobb volt a címzett, a friss dán igazolás, a 20 éves Henrik Meister öröme, hiszen négy perccel a franciaországi bajnoki bemutatkozása után máris gólt rúgott...

Addigra már szépíthetett volna a Lyon, a 72. percben Georges Mikautadze büntetőt rúghatott, de nem helyezte eléggé a labdát, Steve Mandanda védett.

Győzelemmel kezdte lensi korszakát a menedzserjátékok megszállottja, Will Still

A Reims kispadján hírnevet szerző Will Still vasárnap vezette először bajnoki meccsen új csapatát, a Lenst, és a kezdés jól sikerült: ha csupán egy góllal is, de nyertek a vörös-sárgák a másodosztályból érkező Angers vendégeként. Az egyetlen gólt Wesley Said lőtte elegáns labdaátvétel és a kapus pimasz elfektetése után (VIDEÓ ITT!); rajta kívül jelentős érdemei voltak a sikerben a védelem tengelyében remek teljesítményt nyújtó Kevin Dansónak is.

Mint ismert, a még mindig csak 31 éves Still jóval a reimsi kinevezése után, már egy hosszú veretlenségi sorozat birtokában szerezte meg az UEFA Pro licencet; akkori klubja még a súlyos pénzbüntetést is bevállalta a szaktudását nem kis részben netes menedzserjátékokból felcsipegető tréner alkalmazása érdekében.

Wesley Said (balra) már ünnepel, a labda a kapuban, a Lens ezzel a góllal nyert Angers-ban (Fotó: AFP)

Ami nem sikerült az Angers-nek, az összejött az Auxerre-nek: a másodosztály legutóbbi aranyérmese győzelemmel tért vissza az élvonalba. A vendég Nice szerezte meg a vezetést, de Christophe Pélissier csapata még a szünet előtt egyenlített, majd a 95. percben Lasso Coulibaly, a hajrában becserélt elefántcsontparti támadó közelről berúgta a győztes gólt (VIDEÓ ITT!).

Az AJA 2008 óta először kezdett győzelemmel az élvonalban, igaz, 1996 bajnokcsapatának 2012 óta ez csupán a második idénye a legjobbak között.

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Rennes–Lyon 3–0 (Bourigeaud 19., Guiri 21., Meister 90+1.)

Auxerre–Nice 2–1 (Raveloson 43., L. Coulibaly 90+5., ill. Cho 21.)

Angers–Lens 0–1 (Said 28.)

Montpellier–Strasbourg 1–1 (Savanier 67. – 11-esből, ill. H. Diarra 58.)

Toulouse–Nantes 0–0

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Szombat

Brest–Marseille 1–5 (M. Camara 45+6., ill. Greenwood 3., 31. – 11-esből, Luis Henrique 26., 48., Wahi 69. – 11-esből)

Reims–Lille 0–2 (Diakité 45+30., David 90+3.)

Kiállítva: A. Koné (Reims, 15.)

Monaco–St.-Étienne 1–0 (Minamino 28.)

Péntek

Le Havre–PSG 1–4 (G. Lloris 48., ill. Li Kang In 3., O. Dembélé 85., Barcola 86., Kolo Muani 90. – 11-esből)