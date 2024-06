Párizs 2024: Mbappé és Griezmann sem megy az olimpiára, Henry elkeseredett

A keret tagjait bemutató sajtótájékoztatón Henry láthatóan frusztrált volt amiatt, hogy több klasszis játékossal nem számolhat majd a hazai rendezésű ötkarikás játékokon – így például kihagyja az olimpiát a Chelsea-ben szereplő Malo Gusto és Benoit Badiashile, vagy az Arsenalt erősítő Wiliam Saliba, de friss hír, hogy a Paris Saint-Germainből a Real Madridba tartó Kylian Mbappé, és az Atlético Madriddal remek idényt futó Antoine Griezmann sem vesz részt a tornán. Valamennyiüket a klubjuk határozott tiltása miatt kell majd nélkülöznie a szakembernek.

A sajtótájékoztatón Henry hangot is adott csalódottságának: „Utoljára iskolásként kaptam ennyi elutasítást – idézte a getfootballnewsfrance.com portál a franciák kapitányát. – A hiányzó játékosokat azért nem látják a listán, mert a klubjaik nemet mondtak. Még csak vita sem volt róla. Elmész, rákérdezel, és egyből nemleges választ kapsz, aztán mehetsz is. De a kluboknak joguk van ehhez. Az álláspontom nem változott; tudtuk, hogy szembe kell majd néznünk ezzel a helyzettel, számítottam rá. Jobban meglepődtem volna, ha fordítva történik.”

A neves hiányzók ellenére Henry így is erős kerettel próbálkozhat majd a tornán, hiszen a listán megtalálható többek között az Olympique Lyon tapasztalt támadója, Alexandre Lacazette, a Paris Saint-Germaint erősítő Warren Zaire-Emery és Bradley Barcola, vagy a Real Madrid által is kiszemelt Lille-védő, Leny Yoro is.

A FRANCIA VÁLOGATOTT OLIMPIAI KERETE

KAPUSOK: Lucas Chevalier, Obed Nkambadio, Guillaume Restes, Robin Risser

VÉDŐK: Bafodé Diakité, Mazime Esteve, Bradley Locko, Castello Lukeba, Kiliann Sildillia, Adrien Truffert, Leny YoroK

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Maghnes Akliouche, Joris Chotard, Desiré Doué, Manu Koné, Enzo Millot, Khephran Thuram, Lesley Ugochukwu, Warren Zaïre-Emery

CSATÁROK: Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise, Mathys Tel