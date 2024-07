Pepe: Mindent másképp csinálok, mint a fiatalok

Zan Karnicnik (2) már tapasztalhatta, hogy milyen futballozni a portugálok ellen (Fotó: Getty Images) Zan Karnicnik önbizalmával biztosan nem lesz probléma a Portugália elleni Európa-bajnoki nyolcaddöntő előtt. A 29 éves jobbhátvéd nagyszerű teljesítmény nyújt a tornán, a spanyol Marca nem véletlenül választotta be a csoportkör álomcsapatába. „Ez is azt mutatja, hogy jó teljesítményt nyújtok az Eb-n, amire büszke vagyok – idézte a 24ur.com oldal a Celje védőjét. – Kitűnő formában várom a portugálok elleni nyolcaddöntőt. Nagyszerű ez az Európa-bajnokság, jó látni a teli lelátókat, ráadásul a mérkőzések minőségével sincsen probléma. A Dánia elleni nyitó meccsünk első félideje után megnyugodtunk, azóta azt nyújtjuk, amit elvárnak tőlünk. Meccsről meccsre jobbak vagyunk, ezt Anglia ellen is megmutattuk, pedig az angolokat sokan a torna egyik nagy esélyesének tartják. Bizonyítottuk, hogy bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. Motiválnak minket a szlovén szurkolók, látjuk, milyen sokan vannak itt, Németországban, és nagyszerűen támogatnak minket.” Zan Karnicnik Anglia ellen már világsztárokkal szemben mutathatta meg tudását, hétfőn, a Portugália elleni nyolcaddöntőben is kiváló képességű labdarúgók kerülnek vele szembe. „Várhatóan Rafael Leao és Nuno Mendes játszik majd az oldalamon, nem lesz könnyű dolgom, két nagyszerű játékosról beszélünk, de megmutattuk már korábban, hogy csapatként bárkit le tudunk fékezni. Anglia ellen Kieren Trippier, Phil Foden és Cole Palmer is játszott velem szemben, de együttesen jól tudtuk hatástalanítani őket. Alig várom a portugálok elleni mérkőzést, tisztában vagyunk vele, hogy rengeteg nagyszerű képességű játékosuk van, két-három ugyanolyan erősségű együttes ki tudnak állítani.” A két csapat márciusban Ljubljanában felkészülési mérkőzésen csapott össze egymással, akkor a szlovénok 2–0-ra győztek. Zan Karnicnik szerint már csak ebből a meccsből kiindulva sem vehetik félvállról a portugálok Szlovéniát a hétfői nyolcaddöntőben. J. Á.