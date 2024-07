Dani Olmo brillírozik a kieséses szakaszban, meccseket nyer meg

Noha a fél világ Lamine Yamalról beszél, a 16 éves csillag mellett érdemes szót ejteni a spanyol válogatott újdonsült vezéréről is. Dani Olmo felnőtt a 10-es mezhez, kulcsfigurává lépett elő annak ellenére, hogy az idén rendezett négy felkészülési mérkőzés közül csupán a Brazília ellenin lépett pályára és az Európa-bajnokság csoportkörben csak az utolsó, Albánia elleni mérkőzésen kapott helyet a kezdő tizenegyben. A balkáni ország ellen jól teljesített, a 13. percben (győztes) gólpasszt adott Ferrán Torresnek, ezzel jelezvén, lehet rá számítani. Luis de la Fuente szövetségi kapitány jól döntött, hogy a folytatásban nagyobb szerepet osztott a 26 éves támadó középpályásra, mert a kieséses szakaszban brillírozik: a Grúzia elleni nyolcaddöntőben ő állította be a 4–1-es végeredményt, a Németország elleni negyeddöntőben csereként beállva góllal és gólpasszal járult hozzá a 2–1-es győzelemhez, míg a Franciaországnak győztes gólt lőtt. A döntőbe jutásért vívott összecsapáson az Opta statisztikái szerint passzainak 85 százaléka volt pontos, háromból két csele jött be, párharcai kétharmadát nyerte meg, míg a Mundo Deportivo a mágikus jelzőt ráaggatva külön kiemelte, úgy verte át a gólja előtt Tchouaménit, mintha brazil lenne, ezután pedig tanárian helyezkedett, mindig megtalálta a megfelelő pozíciót.

Kijelenthető tehát, remek Európa-bajnokságot fut az RB Leipzig támadó középpályása, aki nem is olyan régen még a Dinamo Zagreb futballistájaként a Ferencváros ellen tündökölt a Bajnokok Ligája selejtezőjében – világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon legutóbb 2012-ben David Silva tudta hozzá hasonlóan öt gólból kivenni a részét a spanyol labdarúgók közül. Jó esély mutatkozik arra, hogy őt válasszák a torna legjobb játékosának, ami ha nem is jön neki össze, az Európa-bajnoki trófea mellett a gólkirályi címet még megszerezheti. Teljesítményét látva nem csodálkoznánk, ha az iránta érdeklődő klubok felpörögnének, a szerződésében rögzített 60 millió eurós kivásárlási ár ugyanis július 15-én lejár – a Sky Sport német kiadása szerint a Manchester City erősen érdeklődik iránta.

„Nagyon közel vagyunk az Európa-bajnokság megnyeréséhez, már csak egy lépés választ el minket tőle – nyilatkozta a müncheni stadion sajtófolyosóján Dani Olmo a franciák legyőzése után. – Hihetetlen ez a csapat, megérdemeljük a döntős szereplést. A gól az gól, nem számít, hogy Jules Koundénak vagy nekem adják, a lényeg a győzelem és a továbbjutás. Folytattuk a saját játékunkat, előbb jött Lamine látványos gólja, majd az enyém, és a második félidőt is irányítottuk. Nagyszerű játékot láthattunk mindenkitől. Nem számít, ki lesz a döntős ellenfelünk.”