Virgil van Dijk: Bárkivel fel tudjuk venni a versenyt

A legpechesebb futballhatalmak egyike Hollandia, amely háromszor lett világbajnoki ezüstérmes (1974, 1978, 2010), egyszer bronzérmes (2014) s egyszer negyedik helyezett (1998), valamint Európa-bajnokságokon egy bronz­érem (1976) mellett háromszor is az elődöntő jelentette a végállomást (1992, 2000, 2004). Habár a Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard fémjelezte csapat 1988-as Európa-bajnoki címe a mai napig a válogatott legnagyobb sikere, a tények makacs dolgok: Hollandia fantasztikus keretekkel vágott neki az elmúlt ötven év tornáinak, mégis sokszor a célvonal előtt botlott meg.

Nyilvánvaló, korunk holland csapatát nem lehet egy lapon említeni az 1970-es években a „totális futballt” meghonosító, a labdarúgást megreformáló válogatottal. Sőt, az 1990-es évek végi, Dennis Bergkamp vezette együttes és a 2010-es évek elején tündöklő, Arjen Robben-féle csapat is egy polccal magasabban volt, azonban a narancsszín mezesekben a 2024-es Eb-n is benne van a kiugró szereplés lehetősége. Ronald Koeman játékosként oroszlánrészt vállalt a holland Európa-bajnoki címben, most pedig szövetségi kapitányként igyekszik legjobb tudása szerint dicsőséget szerezni hazájának. A 61 éves szakvezető az uefa.com-nak beszélt az emlékezetes 1988-as kontinensviadalról, hogy miért az az egyetlen torna, amelyet Hollandia megnyert, illetve milyen esélyei vannak a végső győzelemre az idei társaságnak.

„Az 1988-as Európa-bajnokság a mai napig fantasztikus, különleges emlék nekünk – mondta a játékosként kétszeres BEK-győztes egykori hátvéd. – Rengeteg holland szurkoló kísért el minket a szomszédos Nyugat-Németországba, olyan érzés volt, mintha hazai pályán játszottunk volna. Mindenki sejtette, hogy messzire juthatunk, a meccseket egymás után nyertük, néhol egy kis szerencsével, de ez mindig benne van a futballban. Akkoriban a PSV játékosa voltam, 1988-ban megnyertük a bajnokságot, a Holland Kupát és a BEK-et is, az Európa-bajnokság olyan volt, mint a desszert. A szurkolók örömét és szeretetét, amit hazatéréskor tapasztaltunk, nehéz szavakba önteni. Az, hogy ez volt az egyetlen sikerünk, talán azzal magyarázható, hogy nem mi vagyunk a legnagyobb ország, nem áll rendelkezésünkre nagy játékosállomány. Játszottunk már számos döntőt, amelyeket sajnos elvesztettünk. Amit Hollandia mint nemzet az elmúlt negyven-ötven évben elért, tényleg kiemelkedő, de az olyan országok, mint Németország, Brazília, Spanyolország, sokkal több labdarúgóval rendelkeznek, mint mi, így kicsit előttünk járnak. Hollandia azonban mindig képes felvenni a versenyt, és van győzelmi esélye. A jelenlegi csapatunk nagyon erős, minőségi futballt nyújt. Szerintem a világ legjobb középső védői nálunk játszanak. Ha sikerül megvalósítanunk az elképzeléseinket, és lesz egy kis szerencsénk, csodálatos tornánk lehet!”

A Ronald Koeman által említett nagyszerű védelem sarokköve Virgil van Dijk. A 32 éves belső védő élete első Európa-bajnokságára készül, mert a 2016-os tornára nem jutott ki az oranje, a 2021-es kontinensviadalt pedig sérülés miatt kihagyta a Liverpool játékosa.

„Hollandiát képviselni egy nagy tornán a legnagyobb megtiszteltetés, ami játékosként érhet – nyilatkozta az UEFA hivatalos weboldalának Virgil van Dijk. – Kapitányként az edző jobbkeze vagyok, örülök ennek a szerepnek és illik hozzám, minden szem rám szegeződik, ám ezt már megszoktam és élvezem. A lengyelek elleni első meccs nagyon nehéz lesz, jó játékosaik vannak, ezért nagyon keményen dolgozunk, hogy biztosan készen álljunk, ugyanis a győzelemmel nagy lépést tennénk a nyolcaddöntő felé. A franciák ellen is mindig pokoli játszani, azonnal megbüntetnek, ha csak egy hibát is elkövetsz. De azt is tudjuk, hogy ha százszázalékos teljesítményt nyújtunk, és csapatként jól védekezünk és támadunk, akkor megnehezíthetjük a dolgukat. Bárkivel fel tudjuk venni a versenyt, és egy nagy tornán bármi megtörténhet. Egy célom van, meccseket nyerni csapatként, országként, s minél messzebb jutni.”

HOLLANDIA

Kapusok: 13 – Justin Bijlow (Feyenoord), 23 – Mark Flekken (Brentford – Anglia), 1 – Bart Verbruggen (Brighton – Anglia)

Védők: 5 – Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 17 – Daley Blind (Girona – Spanyolország), 3 – Matthijs de Ligt (Bayern München – Németország), 6 – Stefan de Vrij (Internazionale – Olaszország), 22 – Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 – Lutsharel Geertruida (Feyenoord), 15 – Micky van de Ven (Tottenham – Anglia), 4 – Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia)

Középpályások: 12 – Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), 26 – Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), 20 – Ian Maatsen (Borussia Dortmund – Németország), 14 – Tijjani Reijnders (Milan – Olaszország), 24 – Jerdy Schouten (PSV), 7 – Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), 16 – Joey Veerman (PSV), 8 – Georginio Wijnaldum (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia)

Támadók: 25 – Steven Bergwijn (Ajax), 19 – Brian Brobbey (Ajax), 21 – Joshua Zirkzee (Bologna), 10 – Memphis Depay (Atlético Madrid – Spanyolország), 11 – Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), 18 – Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), 9 – Wout Weghorst (Hoffenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

D-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

15.00, Hamburg: Lengyelország–Hollandia

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Ausztria–Franciaország

JÚNIUS 21., PÉNTEK

18.00, Berlin: Lengyelország–Ausztria

21.00, Lipcse: Hollandia–Franciaország

JÚNIUS 25., KEDD

18.00, Berlin: Hollandia–Ausztria

18.00, Dortmund: Franciaország–Lengyelország