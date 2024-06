Újabb csodára készülnek a grúzok

Grúzia lehet az óriásölő? Bár a nyolcaddöntő párosításai közül a Portugália–Szlovénia, az Anglia–Szlovákia, a Németország–Dánia és a Spanyolország–Grúzia kimenetele is egyértelműnek tűnik, a nagy tornák kieséses szakaszában ritka, hogy minden esetben a papírformát érvényesítve jussanak tovább a toronymagas esélyesek. S miért is ne lephetné meg a spanyolokat Grúzia? Willy Sagnol együtteséről frissek az emlékek, hiszen az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó játéknapján legyőzte Portugáliát (2–0), és Magyarországot is megtréfálva meglepetésre továbbjutott.

A grúzok ennél jobb főpróbát el sem képzelhettek az egyenes kieséses szakaszra: lélekemelő győzelem az aranyéremre is esélyes csapat ellen, amely ráadásul hasonló stílusban futballozik, mint amit Luis de la Fuente szövetségi kapitány is elvár a játékosaitól. Hvicsa Kvarac­helia és társai kitűnően zárták el a kapuhoz vezető utakat, a portugálok türelmes, sokszor kis területre szorított gyors, sok mozgásos labdajáratását megfojtották, így előkészítetlen beadásokra kényszerültek, melyekkel sem Cristiano Ronaldót, sem Goncalo Ramost nem találták meg. Természetesen az ilyen helyzetekben sokat segített volna a pihentetett Vitinha és Bruno Fernandes is, ám arra nem számíthat Willy Sagnol, hogy a spanyolok nem a lehető legerősebb kezdőjüket küldik a pályára, amely hemzseg a kreatív, védelmet hatékonyan megbontani képes futballistáktól. Ha mégis sikerülne lassítani a spanyol játékot, Lamine Yamal és Nico Williams egy az egy ellen szinte bárkit képes megverni, ahogy a mélyebben helyezkedő, a horvátok elleni nagyszerű gólja előtt cselezőkészségét már bizonyító Fabián Ruiz is.

Spanyolországnak az sem jelentett gondot, hogy a csoportelsőség tudatában tartalékos felállásban kellett legyőznie Albániát (1–0), ezzel az egyetlen csapat lett a 2024-es Eb-n, amely hibátlanul jutott a legjobb tizenhat közé. Szinte minden Spanyolország mellett szól, ám Luis de la Fuente sem hagyhatja figyelmen kívül, hogy Zsorzs Mikautadze vezeti a torna góllövőlistáját, Hvicsa Kvarachelia pedig épp a legfontosabb pillanatban találta meg a Napoli 2022–2023-as olasz bajnoki címét eredményező formáját. Veszélyes kontráira ezúttal is számíthat Grúzia, a védekezés javulása, valamint a támadások hatékonyságának tendenciája pedig kedvező: a törökök ellen még 3–1-es vereség, majd 1–1-es döntetlen a csehek ellen, a portugálok ellen kapott gól nélküli győzelem. Vasárnap este kiderül, hogy a spanyolok játékára van-e egy még magasabb sebességi fokozata a grúzoknak. Szükségük lesz rá, az biztos…

Egy hónapja sokan átnéztek rajtunk, most pedig minket gondolnak a torna első számú esélyesének – változnak az idők! A kieséses szakaszban sem engedhetünk meg magunknak botlást, mindent vagy semmit alapon kell játszanunk. Tovább szeretnénk jutni a következő körbe, amihez a legjobbunkat kell nyújtanunk. Alejandro GRIMALDO, a spanyol válogatott védője az uefa.com oldalán

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Anglia–Szlovákia, Gelsenkirchen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Spanyolország–Grúzia, Köln (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!