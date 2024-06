Totti elmondta, melyik két mostani játékos férne be a 2006-os olasz keretbe

„Meglehet, többen is beférnének a kétezerhatos keretbe, talán hárman vagy négyen is, de az biztos, Chiesa és Barella tökéletesen illeszkedett volna ahhoz a csapathoz. Minden játékos álma a világbajnokság megnyerése, én akkor az utolsó tizenegyes után nem vettem észre, hogy nyertünk, igazából még ma is sokszor nehezen hiszem ezt el.”

Totti megdicsérte ezt követően Gianluca Scamaccát, az AS Roma akadémiájának egykori növendékét, különösen a csatár erőnlétét emelte ki. Visszatért még Dimarcóra is a Sky Sport Italiának adott miniinterjúban:

„Ezért nem lehetek edző. Én azonnal lecserélném azt a játékost, aki ilyen hibát követ el – mondta mosolyogva. – Dimarco sokat fejlődött ebben a szezonban, ezen a mérkőzésen nem ment neki az elején, de utána már nem volt vele gond.”