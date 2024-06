Silvan Widmer: Ébernek kell lennünk, ha Szoboszlainál van a labda

Harmadik napja készül a stuttgarti Stadion auf der Waldauban a svájci válogatott. A magyar válogatott csoportellenfelének 26-os keretéből kedden 25-en edzettek, szerdán azonban az egyetlen hiányzó is visszatért. Az Ausztria elleni Európa-bajnoki főpróbán a 42. percben kényszerűségből lecserélt Steven Zuber mindeddig nem húzhatott szerelést, az MRI-vizsgálatok keddi eredménye alapján ugyanis kisebb húzódást állapítottak meg a vádlijában. Az orvosi stáb azonban jóváhagyta, hogy szerdától könnyített, egyéni edzésmunkát végezzen. Az AEK Athén 32 éves, 54-szeres válogatott támadója nagyszerű teljesítményt nyújtott az idei tesztmeccseken, a svájci újságírók szerint Murat Yakin szövetségi kapitány olyannyira elégedett vele, hogy minden bizonnyal bejátszotta volna magát az Európa-bajnoki kezdőcsapatába, ám nehezen elképzelhető, hogy szombatig teljesen felépül, valószínűleg kihagyja a Magyarország elleni kölni mérkőzést. A korábbi sérültek (Fabian Schär, Breel Embolo és Denis Zakaria) részt vettek a délelőtti edzés sajtónyilvános részén, teljes intenzitással gyakoroltak az egymás közötti játék során.

A pálya gyepszőnyege azonban továbbra sincs jó állapotban: a passzgyakorlatok közben feltűnő volt, amint a göröngyökön irányt változtató labda elpattan a játékosoktól – önhibájukon kívül, Xherdan Shaqiri is a fejét csóválta, amikor a pálya kibabrált vele egy csel alkalmával. Silvan Widmer, az együttes 43-szoros válogatottja a tréninget megelőző sajtótájékoztatón ugyanakkor elmondta, a munkálatoknak köszönhetően a gyepszőnyeg valamivel jobb, mint korábban. A Mainz 31 éves jobbhátvédje pályafutása második Európa-bajnokságára készül.

„Az ősszel nem lehettem tagja a válogatottnak, de nem aggódtam amiatt, hogy ki kell hagynom a tornát, volt annyi önbizalmam, hogy ez meg sem forduljon a fejemben – mondta a rutinos bekk, aki az idény első felének nagy részét sérülés miatt kihagyta. – Az volt a tervem, hogy a felépülésemet követően játékba lendüljek és olyan teljesítményt nyújtsak, amivel felhívom magamra a figyelmet. A válogatottnál nagy a konkurenciaharc, mindenki bizonyítani akar Murat Yakin szövetségi kapitánynak, hogy érdemes vele számolnia a kezdő tizenegyben – az egymással kötött barátságokat azonban nem befolyásolja a versengés. Együttérzek azokkal, akik a keretszűkítés áldozatai lettek, kétezertizenhatban az Eb és kétezertizennyolcban a vb előtt én is köztük voltam. Az edzéseken mindent beleadunk, kemény munkát végzünk. Valódi csapategység jött létre, a hangulat és az összetartás igazán nagyszerű. Sokkal több időt töltünk egymással, vacsora után is leülünk beszélgetni, játszani. Leginkább unózni és pókerezni szoktunk, és amióta megérkeztünk, két sakkpartin is túl vagyok, mindkettőt megnyertem – hadd ne mondjam el, kik ellen.”

Mivel Szoboszlai Dominik a válogatottban többnyire a középcsatár mögött, a bal oldalon kap szerepet, rákérdeztünk, hogyan várja kettejük különcsatáját, milyen labdarúgónak tartja együttesünk 23 éves csapatkapitányát.

„Ő a magyar válogatott legveszélyesebb játékosa, ébernek kell lennünk, ha nála van a labda. Rendkívül fontos lesz, hogy ne kövessünk el felelőtlen szabálytalanságokat, mert veszélyes szabadrúgáslövő. Azon vagyunk, hogy csapatként megoldjuk a semlegesítését. Minden játékosnak lehetősége van egyéni összeállításokat nézni azokról a játékosokról, akikkel sokat találkozhat a pályán. A szakmai stáb a mérkőzések előtt egy-két hosszabb elemzést tart a csapatnak, hogy felkészüljünk arra, mi vár ránk. Tudjuk, hogy a magyaroknak kitűnő képességű játékosai vannak elöl. Szombaton nagyon egységesen, agresszívan védekező ellenfélre számítok, amely elöl kezdi el a letámadást. Az első meccsnek mindig nagy a jelentősége – az előző világbajnokságon láthattuk, mennyit jelentett a jó rajt. Eredményesen akarjuk kezdeni a tornát, ennek megfelelően készülünk. A kölni arénáról vannak emlékeim, ám ami kapásból beugrik, nem olyan kellemes: az első mainzi idényemben két góllal vezettünk, mégis vereséget szenvedtünk. A stadion persze szuper, és nagyon jó a hangulata.”

Újságírói kérdésre a házigazda Németországról is nyilatkozott, de arról is szót ejtett, hogyan akarnak lendíteni az együttes nem túl meggyőző támadójátékán, amely Ausztria ellen mindössze négyszer lőtt kapura, a második félidőben pedig egyszer sem próbálkozott.

„Több válogatott esélyes az aranyéremre, Németország is közéjük tartozik, számos futballistája képes eldönteni egy-egy mérkőzést, de nagyon nehéz dolga lesz eljutni a végjátékig – mi is azon vagyunk, hogy legyőzzük. Az biztos, hogy csak a legjobbunkat nyújtva lehet ellenük esélyünk. Meg kell mutatnunk, hogy ez az utóbbi évek legjobb svájci válogatottja. Szép eredményeket értünk el a közelmúltban, jó teljesítményt nyújtottunk, de új fejezetet szeretnénk írni. Még nem elemeztük részletekbe menően, mi volt a gond az Ausztria elleni Eb-főpróbán a támadójátékunkkal, de az előző napok edzésein két csoportban végeztünk feladatokat, melyek segítségével gyakoroltuk, miként lehetünk veszélyesebbek az ellenfél kapujára. Biztos vagyok benne, hogy minden ellenfelünket kihívás elé állítjuk a tornán.”