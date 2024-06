Schick: Megérdemeltük volna a második gólt

A csehek egyenlítő gólját megszerző Patrik Schick a fotbal.cz-nek úgy fogalmazott: „Ez az eredmény természetesen nem elegendő. Jobban játszottunk, több helyzetünk volt, de a kapusuk szinte mindent védett. Rúgtak egy büntetőt, hátrányban kellett lemennünk a félidőre. Egyenlítettünk, nyomás alá helyzetük őket, de a második gólt nem tudtuk megszerezni – márpedig ezt szerintem megérdemeltük volna. Másik oldalról pedig: a végén hibát követtünk el, amelynek következtében könnyedén veszíthettünk volna. Egy pontunk van, készülünk az utolsó csoportmeccsre, amelyen a túlélésért kell küzdenünk.”

Georgi Mikautadze értékesített tizenegyesét követően Schick rögtön egyenlítehetett volna, de Giorgi Mamardasvili bravúrral szögletre mentett: „Szerintem nem kezeltem rosszul a szituációt. Nem tudom, lőhettem volna-e a hosszúba, de az biztos, hogy a kapusuk nagyon hosszú, és remekül védett” – vélekedett a Leverkusen játékosa.

Összességében úgy értékelt: „Nem játszottunk jól elöl, sok keresztlabdánk volt a tizenhatoson belülre, és ezek mellett is rengeteg lehetőségünk akadt. De mindez nem számít, hiszen a második gól elmaradt.”

A 68. percben sérülés miatt le kellett cserélni. Az állpotáról azt mondta: „Még át kell esnem a vizsgálatokon, de nem jó a helyzet. Bármennyire szeretném, jelen pillanatban nem tudom megmondani, mi a bajom.”

Tomás Soucek, a csehek csapatkapitánya nehéz meccsről beszélt.

„A grúz kapus volt a meccs embere, ami sokat elmond a játékunkról. De hiába támnadtunk sokat, ugyanannyi gólt szereztünk, mint az ellenfelünk – mondta Soucek. – A győzelemmel nagyot léptünk volna a továbbjutás felé, így egy pontunk van. Versenyben maradtunk, az utolsó csoportmeccsünket meg kell nyerni. Nem figyeljük más csoportok eredményeit, tudjuk, ha legyőzzük a törököket, bejutunk a 16 közé. Nagy meccs lesz, az biztos.”

Iván Hasek szövetségi kapitány fejet hajtott ellenfele előtt.

„Gratulálok Grúziának és Willy Sagnolnak, remek hangulatú meccset játszottunk, és mindkét csapat szerzett egy pontot. Uraltuk a játékot, de a második gólt nem szereztük meg a végén. Huszonhat kapura lövés? Ez nagy szám. Viszont nagyon szerencséssek is voltunk, hogy Grúzia a végén nem talált be a kontrából” – mondta Hasek, majd kiemelte, a játékosai a meccs után a cseh szurkolók mellett a grúz táborhoz is odamentek, megköszönték nekik, hogy ilyen jó hangulatot teremtettek.

Ez a fő oka annak, hogy tovább akarunk jutni. Egy ilyen tornán minden meccs életre szóló élmény” – mondta a szakember.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Grúzia–Csehország 1–1 (1–0)

Hamburg, Volksparkstadion, 46 524 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seiderl, Rafael Foltyn) – németek

GRÚZIA: Mamardasvili – Kvirkvelia (Gvelesziani, 82.), Kasia, Dvali – Citaisvili (Locsosvili, 62.), Davitasvili (Csakvetadze, 63.), Mekvabisvili, Kocsorasvili, Kakabadze – Mikautadze (Kvilitaia, 88.), Kvarachelia (Lobzsanidze, 83.). Szövetségi kapitány: Willy Sagnol

CSEHORSZÁG: Stanek – Holes, Hranac, Krejcí – Coufal, Provod (Barak, 82.), Soucek, D. Jurásek (Sevcík, 82.) – Cerny (M. Jurásek, 55.), Schick (Chytil, 68.), Hlozek (Lingr, 55.). Szövetségi kapitány: Ivan Hasek

Gólszerző: Mikautadze (45+3. – 11-esből), ill. Schick (59.)

Sárga lap: Kasia (36.), Gvelesziani (82.), Mekvabisvili (83.), Kocsorasvili (90+5.), ill. Coufal (18.), Provod (40.), D. Jurásek (47.), Holes (53.), Soucek (81.)

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Törökország 1 1 – – 3–1 +2 3 2. Portugália 1 1 – – 2–1 +1 3 3. Csehország 2 – 1 1 2–3 –1 1 4. Grúzia 2 – 1 1 2–4 –2 1

KÉSŐBB

18.00: Törökország–Portugália, Dortmund (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

E-CSOPORT, 2. FORDULÓ

21.00: Belgium–Románia, Köln (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az F-csoport további programja

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország