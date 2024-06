Robert Lewandowski visszatérése lehet a lengyel siker kulcsa

Óriási szüksége van Robert Lewandowskira a lengyel válogatottnak. A 150-szeres válogatott csatár kisebb comb­izomsérülés miatt kihagyta a Hollandia ellen 2–1-re elveszített első csoportmérkőzést, ám egybehangzó helyi sajtóértesülések szerint pénteken Ausztria ellen vállalni tudja a játékot. Kérdés, milyen állapotban, mindenesetre a lengyel gol24.pl azt írja, hogy kezdő lesz az osztrákok ellen – mindkét nullapontos csapat győzelmi kényszerben lép pályára. A hollandok és a franciák mellett reálisan legjobb csoportharmadikként lehet továbbmenni, azaz aki nyer pénteken, annak marad esélye arra, hogy ott legyen az egyenes kieséses szakaszban. A döntetlen egyik csapatnak sem lenne jó eredmény, így kimondottan izgalmas, lüktető összecsapásra van kilátás.

Michal PROBIERZ, a lengyel válogatott szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón: „Óriási különbség lehet, hogy ezúttal számíthatunk a válogatott legjobb játékosára. Teljesen más lesz a pénteki mérkőzés, mint a hollandok elleni, de nem szabad lebecsülnünk az osztrákokat, mert jó képességű futballisták alkotják a csapatukat.” vélemény

A lengyel szövetség hivatalos Twitter-oldala mindenesetre kitett néhány képet a Berlinbe vonatozó játékosokról, Lewandowski kimondottan jókedvűnek tűnt az egyik fotón. Pályafutása során eddig kétszer játszott Ausztria ellen, mindkét alkalommal a 2020-as vb-selejtezőben. Gólt egyik mérkőzésen sem szerzett, idegenben 1–0-ra nyert Lengyelország, hazai pályán 0–0 lett a vége. Az előbbi eredménnyel alighanem most is kiegyeznének a lengyelek, mindenesetre az már félsiker, ha Wojciech Szczesny ezúttal is kapott gól nélkül hozza le a találkozót. Akkor csak az idegenbeli mérkőzésen védett, péntek este szinte biztosan ő áll a kapuban.

„Kellemes emlékeim vannak az osztrákokról, remélem, pénteken is jó eredményt érünk el – idézte a sport.pl a Juventus kapusát. – Az osztrák válogatott agresszívan játszik, és mindkét csapatnak nagyon fontos lesz a mérkőzés, úgyhogy már dolgozik bennünk az adrenalin. Ugyanakkor már eljutottam arra a szintre, hogy nem idegeskedek egy ilyen összecsapás előtt. Az sem igen érdekel már, hogyan játszunk, csak az a fontos, hogy nyerjünk. Robert Lewandowski a válogatott legjobbja, és a személyes véleményem szerint minden idők legjobb lengyel labdarúgója. Csak profitálhatunk abból, hogy visszatér, és ő is ott lehet a pályán. Noha kikaptunk az első mérkőzésen, optimista vagyok, és nem azért jöttem ide, hogy két hét után hazamenjek. Még szeretnék Németországban maradni.”