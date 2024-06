„Nagyon szeretem a játékát” – a volt liverpooli Karl-Heinz Riedle Szoboszlairól

– Mi a véleménye a Svájc–Magyarország mérkőzésről?

– A svájciak nagyon jól kezdték a meccset, a magyar válogatott pedig csak a második félidőre tudott feljavulni – válaszolta Karl-Heinz Riedle. – Nyilván nem ilyen rajtot képzelt el a magyar csapat, de ez is a futball része.

– Mire lehet ezek után számítani a szerdai, német–magyar meccsen?

– Nyilván Németország az esélyes, főképp a skótok elleni öt-egyes győzelem után, a magyar válogatott pedig kényszerhelyzetben van, hiszen ahhoz, hogy életben tartsa a továbbjutási esélyeit, pontot kellene szereznie. Ugyanakkor ne felejtsük el, Magyarország a Nemzetek Ligájában már le tudta győzni a német válogatottat, persze az egy másik német csapat volt és a magyar együttes is változott azóta. Azonban az a mérkőzés is mutatja, hogy a labdarúgásban sosem tudhatod, mi fog történni.

– Mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy éppen Weiler im Allgäuban lesz a magyar válogatott főhadiszállása?

– Itt születtem és azt mondhatom, ez egy nagyszerű környék, minden adott a remek felkészüléshez. Nagyon barátságosak az emberek. Pályafutásom elején játszottam is a falu csapatában és most is az akkori edzőm hívott ide, azóta is tartjuk a kapcsolatot.

– Hogyan látja korábbi klubja, a Liverpool FC magyar válogatott játékosát, Szoboszlai Dominikot?

– Nagyon szeretem a játékát, nagy lehetőségek vannak még benne – válaszolta Riedle a Nemzeti Sport kérdésére. – Az ő teljesítménye nagyon fontos a magyar csapat számára.

– Az ön pályafutásában melyik sikert helyezi az első helyre, az 1990-ben a német válogatottal elért világbajnoki címet, vagy az 1997-ben megnyert Bajnokok Ligája-trófeát, amikor két gólt szerzett a Juventus elleni döntőben?

– Ha azt nézzük, melyik cím az értékesebb, akkor persze a világbajnoki címet helyezem az első helyre, viszont 1990-ben nem játszottam a döntőben – mondta Riedle az MTI-nek. – Ezért számomra, személyes szempontból a Bajnokok Ligája volt nagyobb élmény, a gólok miatt is.

AZ 1997-ES DORTMUND–JUVENTUS BL-DÖNTŐ, AZ ELEJÉN KÉT RIEDLE-GÓLLAL

(A mérkőzés játékvezetője Puhl Sándor volt.)

EB 2024

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország