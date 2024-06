Modric: A futball kegyetlen sport; Spalletti: Ennél többet várok el

„Bármi is történik, a szurkolóink mindig mögöttünk állnak, ezért hálával tartozunk nekik. Borzasztóan rossz érzés, hogy nem sikerült nekik örömet szerezni ezen az estén. Az előző meccsen a 95. percben, most a 98.-ban kaptunk gólt… Nem is tudom, mit mondhatnék. A futball kegyetlen sport, nem érdemeltük meg azt a gólt a végén, de ezúttal valamiért ez jutott nekünk – kesergett Luka Modric, akitől azt is megkérdezték, ha kiesnek, pályára lép-e még valaha a horvát válogatottban. – Meglátjuk. Ez nem a megfelelő alkalom, hogy erről beszélgessünk.”

Mint beszámoltunk róla, Modric kihagyott egy tizenegyest, de aztán ő szerzett vezetést a horvát válogatottnak a hétfő esti csoportmeccsen. S bár az olaszok a 98. percben egyenlítettek, és az 1–1-gyel a kiesés felé terelték a horvátokat, a meccs legjobbjává Modricot választották.

„Albánia ellen is az utolsó pillanatban, most megint… Gratulálok a játékosaimnak a harcosságukért, az akaraterejükért, az önfeláldozásért, amit ezen a mérkőzésen mutattak, de meg kell állapítanom, hogy ez nem a mi tornánk. Kihagytunk két tizenegyest, kaptunk két gólt a ráadásban… – ezek már Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány szavai. – Az olaszok ellen jól játszottunk, és végre nem kaptunk gólt az első félidőben, ez, ugye a spanyolok és az albánok ellen nem sikerült. S hogy továbbjuthatunk-e még? A kezünkben volt a sorsunk, most már nincs… Nagyon köszönöm a drukkereink támogatását, elsősorban azért vagyok csalódott, mert nekik szomorúságot okoztunk.”

Dalic merengett egy sort azon, hogyan jöhetett ki Danny Makkelie játékvezetőnek a nyolcperces hosszabbítás (mint ismert, ő vezette a német–magyart is). A Sportske Novosti szaklap számolgatott is: három perc a cserék miatt, kettő a VAR-ozásért (amelyre azért volt szükség, mert „Makkelie magától nem adta meg a nyilvánvaló tizenegyest”), az összesen öt, de egyéb apróságokat beszámítva legyen hat; már a hét perc is elfogadhatatlan túlzás lett volna, na de a nyolc…?! – háborognak horvát kollégáink.

Ami történt, megtörtént, visszacsinálni nem lehet, és tény, a horvátok figyelme másodszor is kihagyott egy végjátékban ezen az Eb-n.

„Talán nem véletlen, hogy egymást követő két mérkőzésen is az utolsó pillanatokban kaptunk gólt, ennek okait meg kell találnunk – fogalmazott Marin Pongracic, a horvátok védője. – Nagyon-nagyon fáj, hogy így alakultak ezek a meccsek. Nem vitás, magunkat hoztuk olyan helyzetbe, hogy az olaszok elleni mérkőzésből gyakorlatilag egy döntő lett, és ezen a meccsen sem védekeztünk tökéletesen, akár ők is előnyhöz juthattak volna. Mégis borzasztó érzés, hogy mindent megtettünk, amit most tehettünk, mégsem lett eredménye, mert a legvége a lehető legrosszabbul alakult.”

Gianluigi Donnarumma, Mattia Zaccagni és Luciano Spalletti öröme a mérkőzés után (Fotó: Koncz Márton)

Ami az olaszok egyenlítő gólját illeti, hasonlított Alessandro Del Piero Németország elleni góljára a 2006-os vb elődöntőjében; ez a mérkőzés után a hétfő esti gólt jegyző Mattia Zaccagninak is eszébe jutott.

„Alex (Del Piero – a szerk.) mindig is a példaképem volt. Gyerekként a posztere ott volt a szobám falán, és az Eb-re való indulás előtt találkoztam is vele. A meccs végén eszembe is jutott a németek elleni lövése… A gólom leírhatatlan érzéseket szabadított fel bennem. Továbbjutáshoz segítettem a csapatot, nagyon boldog vagyok. Calafiori fantasztikus labdát adott, utána meg csodálatos érzés volt megölelni egymást a csapattársakkal” – fogalmazott a Lazio szélsője.

Érdekesség, hogy Del Piero 2006-os találatához hasonlóan Zaccagni gólja is Berlinbe repíti az olaszokat – Luciano Spalletti csapata a német fővárosban játssza majd a Svájc elleni nyolcaddöntőt.

„Megvannak a minőségi játékosaink ezekhez a meccsekhez, viszont túl sok gyermeteg hibát követünk el – értékelt az olasz szövetségi kapitány. – A képességeink alapján az eddig látottaknál többre vagyunk hivatottak, nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk. Amikor egy meccs ennyire szoros, a végjáték mindig izgalmas szokott lenni. Már senki sem hitt az egyenlítésben, de a játékosaim mertek kockáztatni, és megőrizték a hidegvérüket. Ezzel együtt többet várok el a játékosaimtól, kiegyensúlyozottabbnak kell lennünk.”

Az olaszok Svájc ellen folytatják; a jelenleg Bolognában futballozó Riccardo Calafiori a 2022–23-as idényt Bázelben töltötte, mostani klubjában három svájcinak (Dan Ndoye, Michael Aebischer, Remo Freuler) volt csapattársa a mögöttünk hagyott idényben – noha eltiltás miatt nem játszhat a nyolcaddöntőben, első kézből származó tapasztalataival segíthet a társainak.

„Sajnos nem léphetek pályára ellenük, de ellátom a barátaimat néhány jó tanáccsal, és biztos vagyok benne, hogy bárki is lesz a helyettesem, még nálam is jobban fog játszani – fogalmazott a 98. percbeli olasz egyenlítő gólt remek passzal előkészítő Calafiori. – Az érzéseimet nem tudom szavakba önteni, mérhetetlenül boldog vagyok. Szerintem megérdemeltük ezt a gólt, megmutattuk, hogy így is tudunk játszani. Tovább kell haladnunk a megkezdett úton, mert ha félelem nélkül játszol, minden elérhető.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

HORVÁTORSZÁG–OLASZORSZÁG 1–1 (0–0)

Lipcse, Red Bull Aréna, 38 322 néző. Vezette: Danny Makkelie (Hessel Steegstra, Jan de Vries) – hollandok

Horvátország: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol – Modric (Majer, 81.), Brozovic, Kovacic (Ivanusec, 70.) – Sucic (Perisic, 70.), Kramaric (Juranovic, 90.), Pasalic (Budimir, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Olaszország: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (Zaccagni, 81.) – Barella, Jorginho (Fagioli, 81.) – Raspadori (Scamacca, 75.), Lo. Pellegrini (Frattesi, a szünetben), Dimarco (Chiesa, 57.) – Retegui. Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

Gólszerző: Modric (55.), ill. Zaccagni (90+8.)

Sárga lap: Sucic (24.), Modric (60.), Ivanusec (74.), Pongracic (78.), Stanisic (82.), Brozovic (90+1.), ill. Calafiori (90+3.), Fagioli (90+6.)