Már ma kiderülhet, ki lehet az ellenfelünk, ha továbbjutunk

Ehhez csupán annyira van szükség, hogy a B-csoport harmadikja ne jusson tovább, ami úgy lehetséges, ha este Albánia és Horvátország is vereséget szenved – és lássuk be, azért a papírforma mindkét meccsen erre felé mutat. Amennyiben a spanyolok és az olaszok is nyernek, a csoportharmadiknak semmiképpen sem lehet több mint egy pontja, amivel biztosan nem juthatnak tovább, mert a hátralévő négy (C, D, E, F) csoportból legalább háromban minimum két pontja már most is van a harmadik helyezettnek. Tizenötféleképpen alakulhat, hogy melyik négy csoport harmadikja jut tovább, az UEFA pedig mindegyik variánsra megszabta, hogy az adott esetben ki kivel játszik a 16 között. Ezen variánsok között négy olyan eshetőség szerepel, amelyekben az A-csoport harmadikja továbbjut, de a B-csoporté nem, s mindegyik esetben az F-csoport győztese kerülne a mieink útjába.

Vagyis ha hétfőn Albánia és Horvátország is kikap, akkor a legjobb 16 között Portugália–Magyarország találkozót rendeznek július 1-én, azaz jövő hétfőn Frankfurtban 21.00 órától.

Ha az esti meccsek közül legalább az egyik döntetlen lesz, és a csoport harmadik helyezettjének két pontja lesz, ebben az esetben ma még nem derül ki, hogy ki lesz a mieink ellenfele a nyolcaddöntőben – már persze akkor, ha Marco Rossi csapata is továbbjut.

Ami a mieink továbbjutását illeti: ha este a B-csoport harmadikjának kevesebb vagy ugyanannyi pontja (3), de rosszabb gólkülönbsége (–3) lesz, mint a mieinknek, és kedden Anglia legyőzi Szlovéniát, máris két csoportharmadik rosszabbul zár, mint a magyar válogatott, amely így biztosan ott lesz a 16 között.

A B-csoportban hétfő este több olyan eredmény is születhet, amely jó lehet nekünk: a már említett olasz és spanyol siker mellett az is jó, ha mindkét meccs döntetlen – bár ekkor még nem biztos, hogy Portugália következik a mieinknek, ha továbbjutnak. Az is a magyar továbbjutást lendítené előre, ha az egyik meccs döntetlen, és a másikon nem a még nyeretlen csapat győz – leszámítva, ha az albán–spanyol iksze mellett Horvátország 3–0-ra vagy legalább négy góllal nyer Olaszország ellen, mert ebben az esetben az olaszok rosszabb gólkülönbségükkel mögénk szorulnának a harmadikok rangsorában.

Ilyen eredmények után akár már kedden továbbjuthatunk az angolok győzelmének köszönhetően.

Hangsúlyozzuk, ez csak játék a számokkal, hiszen akár az is előfordulhat, hogy nem lesz két nálunk gyengébb csoportharmadik, és mégsem folytathatja szereplését az Európa-bajnokságon a magyar válogatott.

Csoport Válogatott M GY D V LG–KG Gólkülönbség Pontszám 1. D Ausztria 2 1 – 1 3–2 +1 3 2. E Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 3. A Magyarország 3 1 – 2 2–5 –3 3 4. C Szlovénia 2 – 2 – 2–2 0 2 5. B Albánia 2 – 1 1 3–4 –1 1 6. F Csehország 2 – 1 1 2–3 –1 1 A CSOPORTHARMADIKOK RANGSORA

Továbbjutók (csoport) Ellenfél A, B, C, D Spanyolország A, B, C, E Spanyolország A, B, C, F Spanyolország A, B, D, E Belgium, Románia, Ukrajna vagy Szlovákia A, B, D, F Belgium, Románia, Ukrajna vagy Szlovákia A, B, E, F Portugália A, C, D, E Portugália A, C, D, F Portugália A, C, E, F Portugália A, D, E, F Portugália AZ A-CSOPORT HARMADIK HELYEZETTJÉNEK TOVÁBBJUTÁSÁRA FELVÁZOLT NYOLCADDÖNTŐS ESHETŐSÉGEK

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Németország 3 2 1 – 8–2 +6 7 2. Svájc 3 1 2 – 5–3 +2 5 3. Magyarország 3 1 – 2 2–5 –3 3 4. Skócia 3 – 1 2 2–7 –5 1

